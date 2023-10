La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó hoy su candidatura a la Xunta de Galicia. Rodeada en el acto por otras mujeres del partido y con la vista focalizada en las próximas elecciones autonómicas, utilizó su discurso para poner encima de la mesa temas como el feminismo, la calidad de vida de las personas mayores y jóvenes, la importancia de invertir en materias como ciencia y educación, los efectos del cambio climático o las competencias en la gestión del litoral: "Quero ser a próxima presidenta da Xunta. Quero facelo porque este país merece moito mais", repitió en varias ocasiones.

"Estou convencida de que podemos conseguir unha Galiza en grande, que mellore a calidade de vida das personas", continuó la candidata, que, en un gesto de cercanía, se presentó como "a neta de Carme, a filla de Aurita e a nai de Icía". La presencia femenina fue una de las claves de su intervención. Apareció respaldada por otras militantes, entre las que se encontraban algunas de las mujeres clave en el partido. Entre ellas estaban la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y las diputadas en el Parlamento Noa Presas, Montse Prado o Rosana Pérez. "Se hoxe dou este paso adiante é pola confiaza de todas estas mulleres. É unha honra poder contar coa vosa presenza e apoio para poder encarar un dos retos mais grandes da miña vida", continuó Pontón.

En su intervención, la portavoz nacional apeló a la ciudadanía gallega. Concretamente, se refirió "ás mulleres e homes, que son a inmensa maioría, que queren conseguir a igualdade", "á mocidade, porque algo falla cando esta xeración vai vivir peor que a dos seus pais", "aos maiores, para que teñan dereito a unha vellez digna no seu entorno independentemento dos seus ingresos" y a los "creadores e creadoras, porque o seu talento é moi importante para xerar benestar, conexión social e pensamento crítico".

Entre su objetivos, Pontón destacó el ciudado de "un rural vivo, habitado e productivo" y hacer de la lucha contra la emergencia climática una prioridad "co coidado das rías, dos montes e do medio ambiente". También prestar especial atención a la ciencia e innovación para que la comunidad se sitúe como "una palanca de desenvovlemento", porque "temos científicos e científicas de primeira que necesitan mais apoio". Reclamó, además, una mayor capacidad de decisión sobre energía, litoral, puertos y aeropuestos, "para non ver como as decisións claves se toman desde Madrid".

"Por isto e por mais quero presentar a miña candidatura á presidencia da Xunta, con humildade pero con toda a forza, os proxectos e as ideas que levarán a construír unha Galiza mellor", continuó Pontón. La portavoz se mostró convencida que, de haber un cambio en el rumbo político de la comunidad, será el BNG el partido que lo encabezará. "Estou convencida de que está en marcha e é imparable. É o momento de que fagamos historia e de que este país teña por primeira vez a unha presidenta coas mans libres para defender os intereses dos galegos e das galegas".

El BNG aprobó ayer el reglamento para la elección de la candidatura a la Presidencia de la Xunta, que concluirá el 25 de noviembre con una votación. La primera presentada y la única por el momento es la de Pontón. Hasta el 13 de noviembre, cualquier militante puede presentarse si logra un apoyo mínimo de 200 avales. A continuación habrá 26 asambleas en toda Galicia entre los días 14 y 19 de noviembre y, por último, el Consello Nacional se reunirá de nuevo el 25 para la proclamación de la candidatura elegida.