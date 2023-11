El profesorado gallego de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Régimen Especial de los centros públicos se encuentra en pie de guerra desde octubre. La reducción de los ratios, la disminución de la carga burocrática y la reinstauración efectiva de las 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria y las 21 para los de Primaria, son las demandas que exige el colectivo para una mejora significativa en el sistema educativo.

La jornada de hoy se vislumbra como un hito histórico, con una manifestación que tiene programada su salida a las 12 horas desde la Praza de Cervantes en Santiago de Compostela. El punto culminante de esta movilización será una protesta frente a la Consellería de Educación, para demandar la atención de las autoridades hacia las necesidades esenciales del sector educativo. CIG-Ensino, STEG y CSIF son los sindicatos convocantes.

"O principal elemento positivo destas mobilizacións é que hai unha clara maioría do profesorado que evidencia que non acepta ese pacto de renuncias e que está disposto a dicir claro e con voz contundente que non nos vendemos", señaló el secretario nacional da CIG-Ensino, Suso Bermello, a la salida de la manifestación. "O profesorado está dicindo que é un colectivo que reclama respecto e dignidade", aseveró de manera contudente antes los medios de comunicación.

Bermello se refirió tambien al acuerdo firmado entre la Consejería de Educación de Madrid y los sindicatos para la reducción gradual del horario lectivo del profesorado de secundaria a 18 horas en un plazo de dos años. "É un dos principais elementos que notamos en falta no peche en falso do acordo que estamos combatendo", subrayó a un tiempo que hizo hincapié en que "botamos en falta que aquí haxa un conselleiro que tome cartas no asunto".

En cuanto a la reunión que los tres sindicatos convocantes de estas huelgas pidieron al titular de Educación, Román Rodríguez, "despois dun mes non recibimos ningunha resposta", algo que, tal como Bermello trasladó, consideran "un desprezo absoluto".

Un acuerdo insuficiente

El punto central de la discordia es la reducción gradual de las ratios a 20 alumnos por aula desde 4º de Infantil (3 años) a partir del curso 2024/25. Este proceso culminará en el año 2032/33 con 6º de Primaria. Sin embargo, esta medida no se aplicará de inmediato en ESO, Bachillerato y FP; se pospondrá hasta una próxima negociación, una vez finalice su implementación en Infantil.

En cuanto al horario lectivo, el acuerdo establece una reducción de las horas de clase a la semana en Infantil y Primaria, pasando de 25 a 23 horas. A pesar de esta reducción, el número de horas sigue siendo superior al que existía antes de 2011.

Además de estas cuestiones, el acuerdo también prevé aumentos en los complementos por labores directivas y de tutorización, así como la elaboración de un plan para reducir las cargas burocráticas de los profesores.

Cabe destacar que el lunes, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó una orden de la Consellería que estipula que serán los equipos directivos quienes determinarán los servicios mínimos en los centros, asegurando así que permanezcan abiertos durante la jornada de huelga.