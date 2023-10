Tres de los cuatro sindicatos que componen la mesa sectorial de Educación —Comisiones Obreras, UGT y ANPE— han firmado este miércoles el acuerdo con la Xunta que reduce los ratios por aula y rebaja la carga lectiva del profesorado. Ha sido en un acto celebrado en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, que ha contado con la presencia de Alfonso Rueda y Román Rodríguez, quien ha calificado el documento como “histórico” y, siguiendo las demandas de los sindicatos, como “un punto y seguido para mejorar las condiciones laborales de los docentes”.

Durante las tres mesas sectoriales, el equipo negociador de la Xunta estuvo formado por el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, y por el subdirector xeral de Recursos Humanos, José Luis Canosa. Rodríguez recordó que, “como en cualquier negociación”, tuvieron que ceder en sus pretensiones y buscar puntos de encuentro para poder firmar el documento final. “Se pensó en Galicia, en el interés general y en el futuro. Es un acuerdo que, aunque podamos pensar que se concretiza en el presente, sirve para adelantarnos”, puntualizó el conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades.

En el acto también tomaron palabra los representantes de las tres organizaciones sindicales. Julio Díaz, de ANPE, corroboró como, desde la primera reunión que mantuvieron hasta la última, el borrador se modificó de manera drástica hasta llegar al definitivo. Celebró que el acuerdo, por el que llevaban esperando “muchísimo tiempo”, es una buena línea sobre la que continuar. Eso sí, recordó que tan solo es un comienzo sobre el que seguir puliendo una bajada más significativa en el horario lectivo.

Sandra Montero, de UGT, ha recordado que, más que una novedad, el convenio recupera los derechos de los que ya gozaban años atrás, antes de los recortes en educación llevados a cabo en el 2012. Desde Comisiones Obreras, José Fuentes ha destacado el calendario de implantación de las medidas, que comienza “ya el próximo curso, de manera inmediata”, y lo “importante” que es el acuerdo para la bajada de los alumnos por aula y para la disminución de la carga lectiva de los docentes.

La CIG, sindicato con más representación en la mesa sectorial, no ha ratificado el documento por considerarlo “insuficiente” y ha convocado una huelga para el próximo día 24 de octubre. Tal y como indican desde su área de educación, la última propuesta lanzada por la Consellería “no revierte los recortes de los últimos 14 años”. Poniendo el foco en el calendario de aplicación, tildan el acuerdo como un “chantaje”, ya que no incluye un descenso “suficiente” en la carga lectiva para todas las etapas educativas ni tampoco una rebaja de la proporción de alumnos por clase “adecuada”.

Principales puntos del acuerdo

Ratios

Tal y como se ha expuesto en el acto, el grueso del pacto, que tendrá una comisión de seguimiento de la que formarán parte los firmantes, pasa por una disminución paulatina de lo que se conoce como ratios, es decir, del número de alumnos que puede haber en cada aula. Se comenzará a aplicar el próximo curso en cuarto de infantil, en el alumnado de 3 años. Por cada clase pasará de los 25 actuales a 20. Para el siguiente año académico, se implantará esta ratio en quinto de Infantil, y así será, de manera sucesiva, hasta que en el curso 2032-33, cuando llegue a sexto de Educación Primaria.

El documento contempla también la bajada de las ratios en ESO y Bachillerato a 25 y 30 alumnos, respectivamente, pero su calendario de aplicación queda pospuesto hasta que finalice la implantación en Infantil, es decir, en torno al año 2027. Asimismo, en aquellos niveles a los que todavía no lleguen las ratios, la Xunta se compromete a no aumentar la cifra de niños en las clases que superen los nuevos límites. Es decir, si el próximo curso 2024-25 una clase de tercero de Primaria, donde todavía no tocaría esta medida, cuenta con 23 alumnos, en los sucesivos años no se podrá aumentar el número hasta los 25 que permitirían las ratios actualmente en vigor.

Además, aquellos que tengan una discapacidad de más del 33%, una dependencia de grado I o un trastorno de conducta grave contarán por dos, lo que quiere decir que el máximo en un aula podría quedar fijado en 19 alumnos. Si la discapacidad es igual o superior al 65% o la dependencia es de grado II o III, el niño contará como tres.

Si en casos excepcionales no se pueden cumplir las nuevas ratios porque un centro no cuenta con aulas suficientes, la Consellería dotará al colegio de un nuevo profesor a mayores de los que le correspondería por catálogo.

Horario lectivo

En cuanto al horario lectivo, el acuerdo contempla su disminución en Infantil y Primaria de 25 a 23 horas semanales para el profesorado. La posibilidad de que esta medida llegue a ESO y Bachillerato, que actualmente cuentan con 21 horas, estará vinculado a la negociación que la Xunta emprenda para establecer la jornada de 35 horas semanales para todos los empleados públicos autonómicos.

Esta es la principal cuestión que exigían todos los sindicatos que se introdujese en la negociación. Comisiones, ANPE y UGT reconocen que les hubiese gustado llegar más allá y volver a la situación anterior al 2011, cuando la Xunta elevó la carga lectiva de 21 a 25 horas en Infantil y Primaria, y de 18 a 21 en ESO, Bachiller y FP.

Aumentos retributivos

El documento firmado este miércoles en la Cidade da Cultura también recoge aumentos retributivos. En primer lugar, se elevarán los sexenios por formación permanente un 5% durante tres años, hasta totalizar un 15% desde el 1 de enero de 2026. Pasados seis años, se exigirá que los profesionales cuenten con el nivel B1 de competencias digitales. También subirá el complemento por el desempeño de funciones de gobierno --como de dirección-- y de inspección educativa, de hasta 60 euros desde 2026. De la misma manera, se hará de forma escalonada: el ascenso será de 20 euros durante tres años.