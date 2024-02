Rueda pedirá "cuentas" a Sánchez por los compromisos asumidos con Galicia en la campaña del 18F

El presidente en funciones de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles su intención de comunicarse con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para demandar que se cumplan los compromisos adquiridos con la Comunidad gallega durante la campaña electoral de los pasados comicios del 18 de febrero.

En declaraciones a los medios durante una visita a la empresa Partenon en Redondela, Rueda ha señalado que es hora de rendir cuentas, refiriéndose a las múltiples visitas que Sánchez realizó durante la campaña y subrayando que los compromisos deben cumplirse independientemente de los resultados.

El presidente en funciones no ha ocultado su intención de ser enérgico, recordando que los gallegos otorgaron al PPdeG el mandato de defender a Galicia ante todo. Afirmó: "No pedimos más que nadie, pero no aceptaremos menos".

Asimismo, tras la elección del PPdeG para gobernar, Rueda espera una oposición leal por parte de aquellos que resultaron derrotados, aunque admite tener dudas debido a su actitud previa a las elecciones.

Rueda también comentó la confrontación entre Feijóo y Sánchez en el Congreso, señalando que fue el líder socialista quien planteó los comicios gallegos como un plebiscito nacional, pero ahora, después del gran revés del PSdeG, está tratando de minimizarlos como unas simples elecciones autonómicas.

Concluyó el presidente de la Xunta en funciones diciendo que Sánchez está hablando de Galicia con el mismo tono despectivo que siempre ha utilizado, intentando disimularlo durante la campaña electoral.