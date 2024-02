Gómez Besteiro asume los malos resultados del PSdeG y asegura que “su destino” está en Galicia

El PSdeG (Partido Socialista de Galicia) alcanza el peor resultado de su historia en unas elecciones gallegas y reúne la cifra de votos más baja entre las valoradas por las diferentes encuestas, que arrojaban como mejores resultados estimados conservar los 14 diputados de la última legislatura en el Pazo do Hórreo, alcanzando tan sólo 9 escaños.

El candidato de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, aseguraba en su comparecencia ante la prensa para valorar los resultados obtenidos que éstos no eran “los esperados”. “Nuestro principal cometido era el de hacer entender –a la ciudadanía– la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia, y no lo hemos conseguido” aseveraba José Ramón Gómez Besteiro, reconociendo que el PSdeG no había sido capaz de transmitir este objetivo a su electorado “para el futuro de Galicia, por lo de ahora”, apostillaba.

Besteiro aseguraba en la noche de ayer que su destino “está en el Parlamento gallego” en respuesta a las preguntas de los periodistas acerca de las críticas de los demás candidatos que durante la campaña sacaban a relucir el hecho de que el líder socialista no renunciase a su acta en el Congreso de los Diputados. Desvelado el misterio, Gómez Besteiro afirmaba que durante los próximos cuatro años el PSOE realizará una oposición en la que continuarán demandando, entre otras cuestiones, más empleo para Galicia y que el objetivo su partido será el de “conseguir mejores resultados en el futuro”.

Besteiro reafirmaba por parte del PSOE el “compromiso inquebrantable por Galicia” para consolidar el proyecto socialista, “que nace desde cada ciudad, desde cada pueblo y cada calle para dar respuesta a todos los que quieren que Galicia ocupe su lugar y vaya a más”. El líder socialista reivindicó que durante la próxima legislatura llevarán a cabo desde la oposición “una política de proximidad, esa política para la mayoría, esa mayoría que soluciona los problemas de todos los gallegos” destacando que éste será “el trabajo que realizaré desde la oposición tratando de atraer a Galicia las mejores posibilidades tratando de hacer una oposición útil, sin trincheras”.

Gómez Besteiro también tuvo palabras para todas aquellas personas que “hoy tienen cierta desilusión y les pido que mantengan la ilusión”. “Nosotros mejor que nadie” dijo el líder socialista a su militancia y a sus votantes, “sabemos que ningún cambio es fácil ni se hace de un día para otro, hoy comenzamos una nueva etapa en la que renovamos nuestro compromiso con la mayoría social de este país, nuestro compromiso con Galicia”.

El candidato socialista valoró positivamente que la jornada electoral se desarrollase “con normalidad”, y comunicó en primer lugar a los medios de comunicación que se había puesto en contacto con el candidato del Partido Popular (PP), Alfonso Rueda, que renueva la mayoría absoluta en la presidencia de la Xunta pese a perder dos diputados (pasando de 42 a 40), y destacaba que había trasladado una “felicitación personal a Alfonso Rueda y al PP por la mayoría alcanzada”.

“Los socialistas somos demócratas y acatamos sin reservas el mandato de las urnas”, explicaba Besteiro, al tiempo que reconocía que los resultados de su formación han sido “malos”, pasando de 14 a 9 diputados en el Parlamento gallego y perdiendo casi un millar de votos (de los 7.114 conseguidos en las elecciones autonómicas de 2020 a los 6.124 cosechados en este 18F).

A pesar de todo, Gómez Besteiro se reafirmaba en que su formación trabajará en pos de la “necesidad de cambio” que Galicia necesita “y que no conseguimos por ahora”, y destacaba que el PSdeG trabajará los próximos cuatro años para que “Galicia ocupe su lugar” procurando que vaya a más en la política “de proximidad” por la que los socialistas apostaban en esta campaña electoral. Por todo esto Besteiro pedía a su militancia y a sus votantes “que mantengan viva la ilusión” porque a todos aquellos que los apoyaron “no los vamos a defraudar”, recalcaba.

El candidato socialista comparecía ante los medios de comunicación arropado por los cabezas de lista de su candidatura, así como de miembros del Partido Socialista santiagués, como el secretario general Aitor Bouza o el exalcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Besteiro, ademais eligió la capital gallega para cerrar su campaña el pasado viernes 16 de febrero en un mitin en el que incidió, una vez más, en el objetivo socialista de conseguir para Galicia “más empleo, derechos y ambición de país”.

José Ramón Gómez Besteiro asumía su candidatura a presidir la Xunta de Galicia después de ocho años alejado de la política por haber sido imputado por cohecho en una causa investigada por la jueza Pilar de Lara. Archivada dicha causa, su vuelta a la política como diputado en el Congreso y candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia teñía de esperanza la bancada socialista, una ilusión que finalmente se vio truncada casi en el mismo momento en que este domingo se cerraban los colegios electorales.