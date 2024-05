Lola Baldrich: "''Adictos' ofrece una reflexión del uso que hacemos hoy de la tecnología"

Cada 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro, pero también cada vez que sube a un escenario Lola Herrera, así lo dicen quienes viajan en el carromato cultural escénico, los premios otorgados y la magia que genera a su alrededor esta dama vallisoletana.

En plenas Fiestas de la Ascensión, que una actriz como ella visite Santiago, pide aplauso anticipado. Viene con Ana Labordeta y Lola Baldrich para interpretar este jueves una obra de teatro llamada Adictos, que se representa a las 20:30 h. en el Auditorio de Galicia (entradas a 14 euros; dentro de la programación del ciclo semestral Compostela Cultura). Horas antes de llegar a Compostela, Lola Baldrich, a quien ha piropeado Herrera en público, feliz por trabajar juntas por primera vez, atiende a EL CORREO GALLEGO, asegurando que esa alegría es mutua.

Admiración mutua

“Te dicen: ‘Vas a trabajar con Lola Herrera’; y piensas: ¡Dios!’, porque supone trabajar con alguien a quien admiras mucho y en quien te reflejas. Pensé que iba a conocer a una persona a quien no podías acceder, y resulta que, al contrario, Lola es casi la persona más accesible que me he encontrado en este camino. Es una persona humilde, cercana, muy compañera, muy lúcida y, por eso, cada vez estoy más plena, más contenta y más y orgullosa de que ella esté orgullosa de mí y de compartir esta gira de Adictos con ella y con la gran Ana Labordeta”.

Perversión

“La obra ofrece una reflexión sobre el uso que hacemos de la tecnología, y abarca un montón de cosas, desde la desinformación a la Inteligencia Artificial. El argumento está basado en la pulsión de un thriller donde se van descubriendo, de forma paulatina, capas de la realidad... con una tecnología que, poco a poco, parece que nos va llevando a los seres humanos a una perversión al usarla”, explica Baldrich sobre un texto escrito por Daniel Dicenta Herrera (hijo de la citada Herrera y del también actor Manuel Dicenta) y Juanma Gómez, bajo la dirección de Magüi Mira, coro que comparte una misma pasión: el teatro, con un montaje que tiene como productor a Jesús Cimarro (Pentación Espectáculos).

Lo especial del teatro

“En el teatro, he hecho los trabajos más interesantes de mi vida, porque, quieras o no, decir un Shakespeare, un Calderón, un Lope, un Miura, un Jardiel Poncela o un Moliere, no tienes oportunidad de hacerlo en cine o televisión, pero sí en el teatro. Por eso el teatro es la madre del cordero, y donde puedes hacer los trabajos más interesantes...”, subraya la actriz toledana antes de ampliar su reflexión.

Series en Galicia y planes

“La gente que va al teatro es siempre la misma. Es difícil lograr nuevos espectadores... Y quienes acuden cada ven son más adeptos de ello, porque lo ven como una forma de arte distinguida, y ese público también se siente distinguido por ir al teatro”, sella Lola Baldrich, que en visitas previas a Galicia grabó series como El punto frío o El oro y el barro, pero que este jueves da alas al teatro más sentido.

Además, Lola Baldrich revela a este diario que "conocer la Costa de la Morte o visitar las Islas Cíes", es parte de sus próximos planes de su agenda de ocio. "A lo mejor el próximo verano voy para allá, veremos...", apunta antes de concluir la charla con un par de recomendaciones culturales.

"Acabo de terminar hoy mismo un libro que se titula Años luz, de James Salter. Es el retrato de unas vidas como cualquiera de las nuestras, que pasan por muchas etapas, y está situado en la América profunda, y me ha gustado mucho. Y por otro lado, del teatro, me ha impactado un monólogo que se llama Prima facie, que lo hace Victoria Luengo, y que es muy recomendable".