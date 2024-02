Pontón reconoce la “decepción”, pero cree que “hay un caudal de esperanza” con el récord del BNG

Sensaciones agridulces en el BNG. Las expectativas en el partido que lidera Ana Pontón eran altas y aunque la formación ha alcanzado el mejor dato de su historia, tal como pronosticaban todos los sondeos, consiguiendo 25 escaños en la Cámara gallega, no ha sido suficiente para derrotar a los populares, liderados por Alfonso Rueda, que logran su quinta mayoría absoluta consecutiva en unos comicios autonómicos.

Esta es la tercera vez que Pontón se presenta como candidata a la presidencia de la Xunta, un liderazgo que se ha construido a fuego lento y en el que la izquierda tenía depositadas sus esperanzas en estos comicios. “Hay cambios que no son fáciles, pero eso no quiere decir que no se vayan a conseguir”, dijo al comparecer tras conocerse la decisión de los gallegos en las urnas, resaltando que el resultado fue “extraordinario”.

Pontón, vestida igual que el día que dio comienzo la campaña, ha combinado en su intervención la frustración de no llegar a la Xunta con la ilusión de haber batido su propio récord. “Hay muchas personas decepcionadas. Lo entiendo y lo comparto, porque había mucha ilusión en esta campaña. Pero este resultado indica que este país ya cambió, que hay un antes y un después”, apuntilló en A Nave de Vidán, Santiago, asegurando que ya había mantenido una conversación telefónica con Rueda, al que quiso felicitar. En esa mezcla de sentimientos, entre el éxito y el fracaso, la candidata del Bloque reconoció que ese resultado “nos parece insuficiente porque nuestro objetivo era abrir un nuevo tiempo y darle a los gallegos un gobierno liderado por el BNG”.

Esta es la segunda vez consecutiva en que el Bloque rompe su techo de voto. En las elecciones de 2020 los nacionalistas obtuvieron 19 asientos en la Cámara gallega, lo que supuso un aumento estrepitoso de 13 diputados. Esta campaña supuso, también, una reconciliación del nacionalismo gallego.

Doce años después de la asamblea de Amio, en la que el BNG se rompió en dos con la marcha de Xosé Manuel Beiras, que luego crearía Anova, ambas formaciones firmaron un “acuerdo de colaboración” de cara a las elecciones autonómicas del 18 de febrero. El resultado han sido seis escaños más, dos más en cada una de las provincias atlánticas y uno más en cada una de las interiores. El Bloque crece 7,6 puntos, llegando al 31,4%.

“Hay que seguir ensanchando la base del BNG. Hemos demostrado que esta formación no tiene techo y yo me siento con más fuerza, energía y ganas que nunca”, aseveró la candidata nacionalista, que, por segunda legislatura consecutiva, liderará la oposición en el Pazo do Hórreo. Durante la intervención, Pontón estuvo arropada por los cabeza de lista de todas las provincias, Noa Díaz (Ourense), Olalla Rodil (Lugo) y Luís Bará (Pontevedra); el diputado en el Congreso, Néstor Rego; o la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre otros.

“Los gallegos decidieron que no hubiese un cambio político, es la lectura que tenemos que hacer de estas elecciones” Ana Pontón — Portavoz nacional del BNG

Pontón se ha fijado ya nuevos objetivos, entre ellos, “seguir avanzando para darle a Galicia un gobierno del BNG”. “Somos capaces de llegar a sectores muy transversales de la sociedad gallega”, afirmó la portavoz nacional del partido, al tiempo que instó a todos los ciudadanos que eligieron este domingo la papeleta de su formación a “mantener intacta la ilusión y la esperanza” para que “haya una alternativa”. Así, agradeció a la “mejor militancia del mundo” haber confiado en el BNG, que superó los 460.000 votos en el conjunto de la comunidad.

La líder nacionalista quiso, además, echar la vista atrás a una campaña “intensa, emocionante y en positivo”. “Creo que el BNG hizo un campañón, lo digo con humildad. Conseguimos tocar muchas fibras en este país”, insistió. La formación consiguió, además, sus mejores datos en algunos de los núcleos urbanos más grandes de la comunidad, tales como la ciudad de Vigo. “Esta campaña lo cambió todo”, dijo, asegurando que hay “un caudal de de esperanza”, con la mirada ya puesta en el futuro.

Pontón celebra con los simpatizantes de la formación los escaños obtenidos / EFE / Cabalar

El BNG debe ahora conseguir que esa “ilusión” no caiga entre sus simpatizantes de cara a los comicios de 2028. Preguntada por si mantendrá el liderazgo de la oposición estos cuatros años, Pontón no quiso concretar qué ocurrirá en el futuro, aunque sí dejó entrever que todo seguiría igual.

La importante subida del BNG no ha sido suficiente y es que la izquierda necesitaba sumar fuerzas para poder llegar a San Caetano. Sumar Galicia no consiguió obtener representación en el hemiciclo y el PSdeG obtuvo los peores resultados conocidos. Cuestionada por los medios de comunicación de si eran los responsables de no haber derrotado a Rueda, contestó con cierta resignación: “Los gallegos decidieron que no hubiese cambio político, es la lectura que tenemos que hacer”.

Pontón quiso terminar dándole las gracias a sus progenitores, Aurita y Luis. Precisamente allí, en la casa de sus padres en su Chorente natal, fue donde quiso iniciar esta campaña que definieron como “esperanzadora”. “Gracias por apoyarme y por hacerme ser la persona que soy”, concluyó.