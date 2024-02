Alerta roja por mar de fondo y amarilla por nieve en Galicia: ¿Qué tiempo se prevé el fin de semana?

Nas últimas 3 horas do radar vemos a chuvia que trae a fronte fría a #Galicia🧐

▪️O vento, forte do suroeste, rolando a oeste co paso da fronte



▪️Cota de neve baixando ós 600-800m á noite



▪️Situación mal no mar hoxe por mar de vento🌊e mar de fondo, pero aínda empeorando mañá⚠️ pic.twitter.com/yTA2qlX7Sv