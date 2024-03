Besteiro registra la precandidatura para tomar las riendas del PSdeG y se muestra "prudente" al hablar de su equipo

El socialista José Ramón Gómez Besteiro dio este martes un paso más para tomar de nuevo las riendas del PSdeG, un puesto que ya ocupó entre los años 2013 y 2016. El diputado electo se desplazó hasta la sede del partido, situada en la capital gallega, para registrar su precandidatura para liderar la formación, "el primer requisito que había que cumplir". Su objetivo es dar un nuevo impulso tras los resultados de las elecciones autonómicas, en las que fue candidato.

Besteiro quiso ser "respetuoso" y "prudente" en los tiempos que marca el calendario socialista. Por ello, no quiso desvelar las personas que lo podrían acompañar en esta nueva etapa ni su propuesta programática. Con todo, avanzó que será en "los próximos días" cuando presente la oferta política con la que quiere orientar y conducir partido.

El diputado electo reconoció que desconoce si contará con competencia en el proceso interno del partido, al tiempo que recordó que "cualquier militante que esté dispuesto a dar el paso puede hacerlo". Besteiro, que parte como favorito, resaltó, además, que él ya cuenta con "cierta experiencia" en este tipo de procesos.

¿Continuará con el equipo de Formoso?

Preguntado por si tiene entre sus planes mantener el equipo formado por Valentín González Formoso, el lucense indicó que "no se trata de dar continuidad o no". Es por ello, que quiso advertir que no contar con las mismas personas "no supondría en absoluto un desprecio a los anteriores" miembros de la Ejecutiva socialista.

El calendario socialista

El plazo para presentar precandidaturas permanecerá abierto hasta este jueves a las 15.00 horas. A partir del viernes, y hasta el día 22 de este mes, las personas que hayan registrado precandidaturas deberán de llevar a cabo la recogida de avales. Ya es en esa jornada, será dará a conocer la proclamación provisional de candidatos que deben tener, como mínimo, el aval del 6 por ciento de los en torno a 10.000 militantes con derecho a voto.

En el caso de que José Ramón Gómez Besteiro sea el único candidato proclamado no habrá primarias, por lo que no se celebraría la votación, programada para el próximo 7 de abril. Todo el proceso, terminará el 27 de abril, cuando los socialistas tienen programada la celebración del Congreso Extraordinario.