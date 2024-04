Rueda tacha de "falta de respeto a Galicia" la gestión de Puente en la llegada de los Avril

La dilación en la llegada y puesta en funcionamiento de los trenes Avril en Galicia, que supondría la expansión de la alta velocidad hacia la fachada atlántica de la comunidad, está suponiendo sucesivos choques entre el Gobierno autonómico y el estatal, como se pudo constatar de nuevo esta mañana cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tachó la gestión de Óscar Puente de "falta de respeto a Galicia", después de que el ministro de Transportes se negase ayer, una vez más, a comprometer una fecha para la llegada de estos convoyes a la comunidad.

Así lo hizo el vallisoletano tras anunciar que Talgo iniciará la entrega a Renfe de estos trenes a partir del próximo lunes. "Talgo nos dijo que los trenes se entregarán a partir del 8 de abril, pero también nos dijo anteriormente que nos los entregaba el día 1 y esto no se ha producido, así que no puedo comprometer una fecha. Pero sí parece que estamos ya muy cerca, estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas", señaló de forma ambigua Puente; sin lograr proporcionar certezas tanto a Galicia como a Asturias sobre la puesta en funcionamiento de este servicio.

"Parece un mérito no comprometerse a poner ninguna fecha", afeó esta mañana Alfonso Rueda desde Madrid, adonde acudió junto con la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, a la Junta Directiva Nacional de los populares. El jefe del Ejecutivo gallego, que se someterá a su sesión de investidura el próximo 13 de abril, recordó cómo el ministro llegó en un Talgo 106 a Vigo de la mano de los Reyes Magos el pasado enero -en plena precampaña electoral autonómica- junto con José Ramón Gómez Besteiro y Abel Caballero. En aquella ocasión, Puente sí que comprometió plazos: "Los billetes para los viajes en estos trenes comenzarán a venderse el próximo 1 de marzo y, si todo va sobre lo previsto, ese mismo mes comenzará la operativa comercial en Galicia y Asturias", apuntó.

Nada más lejos de la realidad, como se pudo comprobar a posteriori. Es por ello que Rueda demanda "seriedad" a Puente. "Si tanto se queja de las faltas de respeto -en clara alusión a las declaraciones del responsable de la cartera de Transportes en una entrevista ayer en Onda Cero- yo le pido que no le falte más al respeto a Galicia", señaló el jefe del Ejecutivo gallego en funciones.

"No solo es que no haya una fecha para la llegada de los trenes. Es que no sabemos cosas que para mí son mucho más importantes: qué tipo de trenes, qué número de trenes... Eso es lo que influye en el número de plazas y en el precio de los billetes y eso es lo que queremos saber desde Galicia. Ya vale de tomarnos el pelo", sentenció Alfonso Rueda