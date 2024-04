Galicia pulveriza su marca de estudiantes de fuera de la UE: ya son cerca de 2.000

Los datos reflejan que Galicia se mantiene como una de las elecciones predilectas de los estudiantes del exterior para llevar a cabo sus estudios. Javier Larrea tiene 26 años y es natural de Cuba. Es licenciado en Derecho en su país natal y desde que consiguió el visado para estudios en agosto de 2023 está afincado en la capital gallega para sacarse el Máster de Abogacía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). “Parte de mi familia es de acá y me recomendaron Galicia para vivir”, señala. “Vi la oferta de estudios y decidí venirme”.

Javier sostiene que poder optar al mercado laboral fue decisivo para poder instalarse en la comunidad. “Estuve en empleos temporales y me pude sacar unos ahorros”, dice. “Poder trabajar mientras me saco los estudios me facilita mucho las cosas”, apostilla.

Además, no descarta prolongar su estancia cuando acabe el máster. “Es probable que haga el cambio a visado de residencia si todavía no consigo la nacionalidad”, señala el cubano, que lamenta que el Gobierno todavía no haya homologado sus estudios de Derecho en España.