El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que dimitirá como presidente de la Xunta de Galicia en "las próximas semanas" y se producirá una "transición muy rápida" en Galicia. Además, ha admitido que no descarta ser senador por esta Comunidad Autónoma. En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha subrayado que aunque se puede ser presidente del PP y de la Xunta, en este momento hay una "enorme tensión política y crispación" en un momento de "enorme dificultad" económica e institucional que le lleva a creer que "todas las capacidades deben estar orientadas a presidir el PP", sin compaginarlo con la Xunta. Tras recordar que hace solo 48 horas que es líder del PP, ha señalado que a partir de este momento se inicia "una etapa de transición muy breve" que va a ser "cuestión de semanas", pero que no depende exclusivamente de él porque hay que cumplir los plazos y el reglamento de la Cámara gallega. Al ser preguntado si va a ocupar un escaño en el Senado, ha confesado que "no descarta" ser senador por la comunidad autónoma, si bien ha indicado que "ya es presidente de los grupos simplemente por ser presidente del PP". "Y en ese contexto decidiré si me incorporo a la Cámara Alta o no", ha apostillado.