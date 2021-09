La crisis de los microchips está provocando un seísmo en muchos sectores que amenaza con descarrilar la recuperación económica. De un modo u otro, está poniendo en jaque a numerosas empresas. Y ha dejado paralizado al sector de la automoción.

No hay chips, no hay vehículos y no se producen matriculaciones, que se están desplomando en la comparativa interanual. Solo en los meses que se comparan directamente con los del confinamiento y las primeras semanas de desescalada del año pasado, hay un pico en una gráfica que sigue apuntando hacia abajo.

Los datos más recientes, relativos al mes de agosto, vuelven a suponer un golpe duro a un sector en el que hay poco movimiento. No salen vehículos de los concesionarios porque tampoco entran, y las cuentas empiezan a ser complicadas.

Según el informe de Faconauto del mes de agosto, en Galicia se registraron 1.861 matriculaciones, un 34% menos que en comparación con agosto del año pasado, que ya había sido malo. En el conjunto de España la caída fue del 28,9%, volviendo a niveles de agosto de 2013.

Agosto ha sido el tercer peor mes de lo que va de año, solo por encima de enero (1.561) y febrero (1.604). En todos los demás se habían superado las 2.000 matriculaciones. La crisis de los microchips, que empezó a acusarse en primavera, ha sido demoledora con el avance del verano y cada vez genera más preocupación en el sector.

En los ocho primeros meses del año, se matricularon en Galicia 16.688 vehículos, un 2,8% del total estatal. Son un 7% menos que el año pasado, cuando se llevaban 17.927. La tendencia gallega contrasta con la estatal, que suma más de 588.000 matriculaciones, un aumento del 12,1%.

PROVINCIAS. La caída de las ventas en la comparativa interanual es generalizada en las cuatro provincias gallegas, aunque con una notable diferencia entre Lugo y el resto.

En el caso de esta provincia, se matricularon 337 turismos y todo terrenos, dos menos que el pasado año, en una caída del 0,59%. Al igual que en el resto de la comunidad, se desplomaron los vehículos particulares, cayendo desde los 214 hasta los 158 (-26,17%), pero creció de forma considerable el volumen de matriculaciones de vehículos de empresa, con 179, frente a los 122 de agosto de 2020 (+46,72%).

En términos porcentuales, en Ourense sucede todo lo contrario. Allí las matriculaciones cayeron un 41,57% en tasa interanual, con 194, cuando el año pasado habían sido 224. Las ventas de vehículos de empresas cayeron más deun 50% y las de patricular un 37%.

En A Coruña, por su parte, se matricularon 762 vehículos, casi un 40% menos que el año pasado, cuando fueron 1.265. Es más acusada la bajada en particulares (-42,45%) que en empresas (-30,47%).

Por último, en la provincia de Pontevedra hubo 320 matriculaciones menos, al pasado de 888 a 568. En este caso, se notó más en vehículos de empresa (-46%) que en particulares (33%).