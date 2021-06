Di Núñez Feijóo que a retirada ordenada da máscara no exterior é lóxica e proporcional tendo en conta a evolución da pandemia. A Xunta leva tempo traballando nunha proposta "sinxela" que aboga por "eliminala salvo cando non sexa posible manter a distancia interpersonal de 1,5 metros. No interior, máscara e distancia. No exterior, máscara ou distancia". A única excepción sería a de pasear no exterior con convivintes, onde non sería necesario manter a distancia. Só sería obrigatoria a máscara no exterior nos concellos en nivel máximo de alerta, ningún nestes intres en Galicia. Insiste o presidente en que "será obrigatorio levar a máscara con nós".