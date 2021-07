Las reuniones quedan limitadas a un máximo de seis personas en el interior y 10 en exterior

De seguir en aumento el número de casos activos a este ritmo, así como la curva de la presión hospitalaria, el Comité Clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia vaticinó que se alcanzaría en la primera quincena de agosto un total de 472 hospitalizados y 104 ingresados en uci y, en la segunda, dentro de tres semanas, un millar de hospitalizados y 200 enfermos críticos.

“Ante esta evolución, hay que seguir actuando”, aseguró el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles. Precisó que desde hace semanas se llevan viendo aglomeraciones y botellones en las calles de las ciudades gallegas organizadas, principalmente, por los más jóvenes, por lo que, para tratar de atajarlas, se impondrán mayores restricciones a las reuniones.

“Recordarán que en el anterior Comité Clínico considerábamos una recomendación y no una obligación el limitar las reuniones”, echó la vista atrás el presidente gallego. Sin embargo, ahora “pasará a ser obligatorio no exceder un máximo de seis personas no convivientes en interior o de diez en exterior”, o, en su caso, “no exceder dos unidades de convivencia”.

Esto significa, ejemplificando, que si en una casa viven cinco personas de una misma familia, solo podrán acoger en ella a otra más, para no superar ese límite de seis; sin embargo, en caso de que quien venga de afuera al domicilio sea otra familia, por ejemplo, de otros cinco miembros, sí podrían acogerla sin estar incurriendo en un incumplimiento de la normativa, pues se trata de dos unidades de convivencia. Esto se traslada también a los establecimientos de hostelería, eso sí, siempre acreditando debidamente ser convivientes.

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL PODRÍA CONOCERSE EN 72 HORAS. “Viendo la incidencia de los nuevos casos ya solicitamos al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) autorización para controlar las reuniones” de este modo. El documento se está redactando y será remitido para su ratificación entre este miércoles y jueves. Generalmente, el órgano judicial se pronuncia en un plano máximo de 72 horas, por lo que se espera que esta medida, junto a otras, pueda entrar en vigor en la madrugada del viernes al sábado de esta semana.

“Lamentablemente, a estas alturas seguimos sin ley para gestionar la pandemia, por eso tenemos sentencias contradictorias en diferentes comunidades”, recordó Feijóo.

UNA SUERTE DE ‘TOQUE DE QUEDA’ EN LA MADRUGADA. Asimismo, la Xunta también se solicita al tribunal que se prohiban las reuniones de no convivientes entre la una y las seis de la madrugada en los ayuntamientos en nivel máximo y alto, mientras que se abre un poco más la mano, pidiendo que la prohibición se extienda entre las tres y las seis de la madrugada, en los de nivel medio y bajo.

LA QUINTA OLA MODERA SU ASCENSO, EN 12.889 CASOS ACTIVOS. Después de varios días de intensa subida, parece que la quinta ola comienza a moderarse en Galicia. Aunque los nuevos positivos siguen por encima de mil, hay muchas recuperaciones que hacen que el crecimiento de la curva de casos activos se ralentice mínimamente. Esto también es consecuencia de la edad de los infectados en esta embestida, ya que, al ser más jóvenes, presentan menos síntomas, menos complicaciones y, por tanto, son dados de alta en breve periodo de tiempo.

Así, este miércoles los casos activos ascendieron hasta los 12.889 (852 más que el martes). La cifra total se aproxima a la del pasado 15 de febrero (13.052), en el momento descendente de la tercera ola, pero también a la del 18 de enero (13.282), cuando todavía no se había alcanzado el pico (22.608 contagiados el 31 de enero).

Por lo que respecta a los nuevos positivos detectados a través de prueba PCR, llama poderosamente la atención que siguen estando por encima de los mil, pese al freno en el incremento de los casos. Esto solo es posible que se compensase con las altas: otras 221. En concreto, en la última jornada se identificaron 1.151 infectados más (176 más que el martes).

Mientras tanto, en los hospitales la tendencia ascendente sigue imponiéndose en las unidades convencionales. Este miércoles llegaron a 153 ingresados, tras notificarse otros 25 más que el martes. En las ucis reina la calma, con 21 enfermos críticos.