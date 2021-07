Gómez Noya, rumbo a la larga distancia: “Todavía amo el deporte”

El triatleta ferrolano Javier Gómez Noya se mostró descontento con su resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio, que completaría en la vigésima quinta posición. “Me hubiera gustado hacerlo mejor en la que probablemente fue mi última carrera ITU”, asegura el deportista gallego a través de sus redes sociales. “Todavía amo el deporte”, añade, mientras se muestra “entusiasmado con los nuevos desafíos y las nuevas carreras en distancias más largas”.

Tokio 2020, aquella carrera que Gómez Noya llevaba esperando desde 2012, con el ánimo de superar la plata de Londres, la cual no pudo defender en Río, convirtió el sueño dorado en pesadilla. “No estoy nada contento con mi resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Después de todo el duro entrenamiento y los preparativos, el cuerpo simplemente no respondió. No era el calor (no hacía tanto calor después de todo), simplemente me sentía plano, no tenía nada que dar”, afirma el quíntuple campeón del mundo en un tono autocrítico.

No es, desde luego, la despedida deseada a la distancia olímpica para un triatleta que lo ha ganado prácticamente todo, pero a quien el triatlón no ha sabido devolverle la complicidad con un oro en unos Juegos. “Me hubiera gustado hacerlo mejor en la que probablemente fue mi última carrera ITU, ¡pero así es la vida!”, reconoce Gómez Noya.

Con 38 años, el triatleta ferrolano aparcó sus ansias de involucrarse de lleno en la larga distancia y alargó su vida olímpica hasta Tokio, seguramente más de lo que lo hubiera hecho de haber podido competir en Río de Janeiro y, sobre todo, de haberse coronado campeón en la cita brasileña. Pero ni ese oro prohibido en los Juegos, ni el resultado en Tokio consigue empañar de forma alguna dos décadas en la elite, perseverando al máximo nivel, aun cuando la mayoría de compañeros de su misma generación ya hace tiempo que han emprendido retos distintos. “He competido en ITU al más alto nivel durante unos 20 años, compitiendo contra diferentes generaciones de atletas increíbles, he vivido experiencias increíbles y me siento honrado de ser el atleta con más victorias. ¡Definitivamente es mucho más de lo que podría haber soñado!”, explica Javier.

RECONOCIMIENTO. El verdadero éxito de un deportista no se mide por sus títulos, sino por las vivencias y la gente que se va conociendo por el camino. “Más que las victorias, lo que más disfruté fue el viaje increíble y quiero agradecer a todos los involucrados. Desde entrenadores hasta compañeros de entrenamiento, rivales, amigos, patrocinadores, la ITU, federaciones...”

Gómez Noya también tuvo palabras para reconocer el trabajo del nuevo campeón olímpico, el noruego Kristian Blummenfelt, así como la carrera en Tokio del británico Alex Yee y del neocelandés Hayden Wilde, un podio completamente inédito, ya sin presencia de los Bronwlee (Jonathan terminó quinto, y su hermano Alistair ni siquiera se llegó a clasificar para representar a su país). Tampoco pelearon por los metales Mario Mola, décimo, ni Fernando Alarza, duodécimo. “Bien hecho”, les transmite Javier, quien les dedica una cariñosa despedida: “Le habéis dado mucho al deporte en España y aún os queda mucho más para dar. ¡Gracias por los buenos momentos y recuerdos en todo el mundo!”.

No es, en cambio, un adiós, sino un hasta luego. Porque Gómez Noya volverá a encontrarse no solo con los Mola, Alarza, Vincent Luis, los Bronwlee dentro de unos años... sino, desde ya, con antiguos compañeros de fatigas que lo esperan en la larga distancia, el nuevo destino hacia el que ya encamina completamente su rumbo.

“Todavía amo el deporte y estoy comprometido a seguir trabajando duro y estableciendo nuevos objetivos. Con la misma actitud y profesionalidad que siempre tuve”. Hay Gómez Noya para rato, su esencia permanecerá intacta, “apuntando a diferentes objetivos”. “Estoy entusiasmado con los nuevos desafíos y las nuevas carreras en distancias más largas”, concluye. Una nueva etapa comience para Gómez Noya.