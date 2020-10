“Cada uno somos un desierto”. (Francois Mauriac)

A pesar de lo metafórico que suena el título de esta Galería Fotográfica no nos vamos a embarcar en divagaciones, pensamientos filosóficos ni ningún tipo de psicoanálisis. Simple y llanamente os queremos mostrar fotografías de los desiertos más espectaculares que hay en la tierra.

Como podréis comprobar no todos los desiertos son de árida arena, no todos ellos poseen escasa vida y, por supuesto, no todos los desiertos existen debido a su extremo calor. Por definición un desierto es una superficie de la tierra situada muy lejos del mar y con altas presiones constantes, lo que impiden la posibilidad de precipitaciones. Hay desiertos helados, desiertos de sal, desiertos que parecen sacados de Marte, debido al polvo de óxido de hierro, e incluso desiertos en los que las rocas se mueven.

Prepara las gafas de sol, sea el tipo de desierto que sea, las vas a necesitar.