Comienza el plazo de presentación de candidaturas a rector de la USC

Santiago. El plazo para la presentación de candidaturas para elegir rector de la Universidade de Santiago (USC) comienza este mismo martes, después de que este lunes 29 se publicase el censo electoral definitivo, y se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre. El mismo día se elegirán también los representantes de todos los sectores en el Claustro Universitario, así como los estudiantes en las Xuntas de Centro.

La presentación de las candidaturas será a través de la aplicación electoral y el 15 de diciembre se publicará el listado provisional. Ya el 14 de febrero de 2022 será la proclamación definitiva, que dará paso a la campaña electoral, entre el 15 y el 21 de febrero. El 23 de febrero será el momento de votar, que por primera vez se hará por vía electrónica. De no ser necesaria una segunda vuelta, la proclamación definitiva de rector será el 9 de marzo.

El actual rector, Antonio López, manifestó su deseo de presentarse a la reelección en el discurso que pronunció con motivo de la inauguración del nuevo curso. De momento, no ha trascendido si habrá más candidaturas que la suya, una vez que el posible candidato del que se rumoreaba que quería presentarse lo negó tajantemente: “En las últimas semanas he llegado a la conclusión de que no tengo interés. Es una decisión definitiva”, aseguró el catedrático de Física, Luis Miguel Varela Cabo, a este periódico. C.B.