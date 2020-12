Docencia virtual de 5 horas semanales a alumnos vulnerables

Santiago. “No estaré tranquila hasta que vea a mi hijo sentado delante del ordenador, con una asistencia telemática coordinada con su colegio para que lo puedan evaluar”, manifestó a este periódico Graciela. La madre con una enfermedad grave a la que expedientaron –llegó hasta los Servicios Sociales del Ayuntamiento– por absentismo escolar de su hijo, cuando había presentado en el colegio un certificado de su médica de cabecera que aconsejaba, a la vista de su estado de salud y debido a que los tratamientos le producen inmunodepresión, “otro tipo de escolarización, una alternativa para este alumno mientras dure la pandemia”.

Su lucha llegó aparentemente a buen puerto, asegura, con la llamada este lunes del jefe territorial de Educación de Pontevedra, César Pérez Ares, que “me informó brevemente de que Gael va a tener asistencia virtual a través del programa AVA. Poco más. Me dijo que se pondrían en contacto conmigo y que me administrarían unas claves”, cuenta Graciela. De cualquiera manera, el responsable provincial le aseguró que esta misma semana “se pondrían a trabajar con el niño”.

“No estoy contenta ni puedo estar satisfecha –se queja Graciela– porque he recorrido un camino muy duro reivindicando lo que yo sabía que era un derecho. No he recibido una alegría. No me parece que me estén dando algo extra o fuera de lo normal. Es una respuesta a una demanda lógica”. C. barba