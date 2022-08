El fuego vuelve a rodear casas en aldeas de Moaña y de Ponteareas

Parece que el respiro que las llamas habían dado a Galicia estos últimos días ha sido más bien breve, y la comunidad volvió a registrar ayer varios focos activos que amenazaron carreteras y casas.

Tras finalmente extinguir los últimos grandes focos activos, como el de Pantón, en Lugo, y tener un tiempo menos caluroso y acompañado de algunas lluvias, parecía que la comunidad tendría un pequeño descanso de las llamas, pero sólo la jornada de ayer dejó al menos cuatro incendios más que sumar a la larga lista.

Pontevedra fue este lunes la gran afectada por los incendios, con tres focos activos a partir de las tres de la tarde. Particularmente agresivos fueron el de Moaña, en la comarca de O Morrazo, y el de Ponteareas, porque se acercaron peligrosamente a las viviendas de los vecinos, aunque no por extensión.

El primero en comenzar fue el de Moaña, declarado a las 15.45 de la tarde en la parroquia de Meira. Hasta las 19.30 había arrasado unas 20 hectáreas, obligando a cortar la autovía de O Morrazo entre los kilómetros 5 y 6.

La alcaldesa de este concello, Leticia Santos, detalló a Europa Press que a las 17:00 horas se vivió una situación crítica, “con los vecinos apagando el fuego desde tierra” porque todavía no habían llegado los medios de extinción. Aseguró, además, que no se dieron desalojos porque los habitantes trabajanban en la zona, a pesar de que hasta el momento aún no se había declarado la alerta por proximidad a las viviendas.

Por su parte, el fuego de Ponteareas se registró, según la cartera de Medio Rural, a las 16:33 horas en la parroquia de Guillande, y llegó a estar especialmente próximo a al núcleo habitado de Raimonde. A las 18:03 horas, la Xunta de Galicia hacía público en un comunicado su solicitud “como medida preventiva” de declarar la Situación 2 en ambos incendios. Hasta ese momento, al lugar del incendio de Ponteareas se habían destinado tres agentes, seis brigadas, tres motobombas, una pala, cuatro aviones y siete helicópteros; mientras que al de Moaña acudieron para controlarlo cuatro agentes, diez brigadas, seis motobombas, cinco aviones y cinco helicópteros.

La alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández Vila, confirmó a Europa Press que la tarde de ayer estaban “trabajando muchos medios” en la zona donde se iniciaron las llamas, aunque el fuego se extendió y a esa hora se temía que pudiese haber problemas en otras áreas habitadas, como Pazos. “De momento no ha habido que desalojar a nadie, pero el fuego llegó muy cerca, al límite de las viviendas”, relataba. También hacía alusión a las contribuciones del Concello con medios para extinguir el incendio, incluida la preparación de cuadrillas por si fuera necesario, y destacó el papel de los vecinos y vecinas que, con motobombas y mangueras regaron los alrededores de las viviendas. Hasta las 19.30 la superficie calcinada era de 16 hectáreas.

Del mismo modo, se registraron ayer otros dos fuegos. Uno en el municipio de As Neves, Pontevedra, y otro en la parroquia de Aro, en el municipio coruñés de Negreira.

Las llamas del incendio de As Neves comenzaron en la parroquia de Batalláns a las 15:52 horas, y sobre las cinco de la tarde estaban trabajando en extinguirlas un helicóptero, una motobomba, dos brigadas y un agente, según informó la Consellería de Medio Rural. Por otro lado, al incendio de Negreira, que empezó a arder a las 14.25 horas, acudieron tres helicópteros, cuatro motobombas, nueve brigadas y un agente.

Zona catastrófica. En lo que va de agosto Galicia ha visto arder más de 8.000 hectáreas de su territorio y en julio, solo los de O Courel y Valdeorras arrasaron más de 26.000 ha.. Para paliar la situación de los concellos afectados, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la declaración de zona catastrófica de todos los territorios del Estado que este año hayan sufrido grandes incendios, según informó ayer el presidente, Pedro Sánchez, desde Bejís, una de las últimas regiones afectadas por las llamas en Castellón, en la Comunidad Valenciana.

El presidente del Ejecutivo central hizo el anuncio acompañado del presindente de la Generalitat, Ximo Puig; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con los que previamente había mantenido una reunión con los alcaldes los municipios afectados por el incendio de Bejís. “El año pasado los grandes incendios devastaron en torno a unas 51 mil hectáreas”, expuso, en contraposición a los datos de este 2022, que “son más de 223.000 hectáreas las que llevamos calcinadas en este país como consecuencia de los grandes incendios”, esto es, los que han arrasado más de 500 ha. Este dato sobre el territorio calcinado multiplica por cuatro la media en la última década, casi en 58.000..

Todo en un año que, tal y como quiso recordar el presidente, es el más caluroso desde 1961, y en el que ya son 50 los denominados grandes incendios los que han asolado el país. Una cifra que destaca frente los 14 contabilizados a lo largo del año pasado, o los 6 del 2020. “Por desgracia, nos dice la ciencia que estos próximos veranos vamos a tener temperaturas más calurosas”, agregó, y subrayó la emergencia climática, que “está y es más real que nunca”.

confrontación partidista. Del mismo modo, Sánchez pidió a las distintas fuerzas políticas que no empleen “como un elemento de confrontación partidista” los hechos acontecidos la semana pasada con el tres que atravesaba el incendió de Bejís. Destacó que este incidente, en el que varias personas resultaron heridas al bajarse del convoy, está siendo objeto de investigación judicial, así como que el Gobierno de España actuará “con la máxima responsabilidad y con absoluta transparencia, como siempre ha hecho”.

También pidió que se deje de lado “cualquier tipo de lucha partidista” en relación al Real Decreto Ley aprobado en el Consejo el pasado 2 de agosto, que pretende fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil ante los incendios de nueva generación. En este aspecto, solicitó a todos los grupos del Consejo que, este jueves, apoyen “lo que es de sentido común” y lo convaliden para mejorar la capacidad de prevención y lucha contra estos fenómenos.