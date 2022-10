El maquinista del Alvia: “No había ningún tipo de señal hasta la curva”

Prieto: ¿Cree que el accidente sirvió de análisis y evaluación del riesgo?

Garzón: ¡Evidentemente, y para desgracia de las víctimas y mía también!!

Prieto: ¿Se podía llegar a 200 sin infringir ninguna norma?

Garzón: No había ninguna limi-tación, ni ninguna señal, ni ninguna baliza, nada de nada y además era la velocidad permitida. No había ninguna señal que me dijera de reducir la velocidad.

Prieto: ¿Y había visibilidad suficiente en la zona del siniestro?

Garzón: La curva de A Grandeira no se puede ver con antelación suficiente y la vía es muy monótona, va a túnel por minuto, y desde el último túnel no se ve la curva. Yo frené antes de la señal de la curva, pero fue prácticamente imposible, porque es absurdo usar esa señal como referencia. No se puede pasar en ese punto concreto de 200 a 80.

Prieto: ¿Pero usted conocía el lugar por el que circulaba?

Garzón: Creí que estaba en el túnel anterior. Perdí la consciencia situacional”.

Prieto: ¿Pudo haber frenado?

Garzón: No me dio para frenar y evidentemente que lo haría si pudiera. Esos es evidente.

Prieto: ¿Los sistemas de protección instalados tras el accidente son novedosos o ya existían?

Garzón: Siglos, diría yo. Siglos hacía ya que existían. En aquel entonces deberían estar en funcionamiento porque lo que me ocurrió le podría haberle pasado a otro maquinista, a cualquiera. Por desgracia nos pasó a nosotros

Prieto: ¿Había recibido formación por parte de Renfe para atender esas llamadas de servicio que estarían obligados

Garzón: No. Es nuestra obligación atender estas llamadas y si no lo hacemos puede resultar en una sanción grave.

Prieto: ¿se había formado para esa vía, para esos trenes?

Garzón: No. Yo hice la formación y las prácticas por la vía 2.