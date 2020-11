La Guardia Civil custodia el patrimonio de Meirás a la espera de que se realice el inventario

Una patrulla de la Guardia Civil custodia el patrimonio del Pazo de Meirás, supervisando las entradas y salidas al inmueble, a la espera de que lleve a cabo el inventario ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, tras la petición planteada a este respecto por la Abogacía del Estado.

Para garantizar el cumplimiento de la resolución, el Juzgado requirió este lunes a la Guardia Civil que estableciese un dispositivo de vigilancia en el inmueble. El mismo ya se dispuso hace unos días, según informó antes de conocerse la decisión judicial la Delegación del Gobierno, tras hacer público los Franco su intención de trasladar bienes del pazo.

La jueza acordó, a instancias del Estado este lunes, la realización de un inventario de los bienes existentes, tanto en el interior como en el exterior del inmueble también conocido como Torres de Meirás.

Mientras que no esté finalizado y la jueza no lo autorice expresamente, la familia Franco no puede trasladar o retirar ningún tipo de bien de la finca.

El inventario, que se elaborará con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta, comenzará a realizarse este miércoles, día 11, a las 10,30 horas, bajo supervisión de la comitiva judicial.

EL BNG PIDE AL GOBIERNO MEDIOS

Por otra parte, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha instado al Gobierno a destinar "los medios humanos y materiales necesarios para vigilar el cumplimiento de la medida cautelar impuesta por el juzgado".

Lo hace de cara a asegurar "que no se sustraen bienes del interior del Pazo de Meirás antes de la realización del inventario que catalogue los bienes que contiene".

"Y evitar que la familia Franco retire sin control objetos que ellos consideran de su propiedad, pero que pertenecen al pueblo gallego", cita aludiendo al hecho de que en Meirás esté parte de la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán o las estatutas de Isaac y Abraham del Pórtico de la Gloria.

A CORUÑA. EUROPA PRESS