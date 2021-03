La Xunta quiere implantar la inteligencia artificial en todas las etapas educativas

Santiago. El exrector y catedrático del área de Ciencia da Computaciópn e Intelixencia Artificial de la Universidade de Santiago (USC), Senén Barro, uno de los miembros de este grupo de expertos, se mostraba ayer ilusionado porque “que yo sepa, no hay ninguna iniciativa de modo integral en España”. Recordó que sí que hay universidades que ya están poniendo en marcha grados en inteligencia artificial –la propia USC está a punto–, planes de estudios de otras disciplinas que ya integran la IA dentro del marco universitario, experiencias puntuales en algún centro educativo... “La rueda se va moviendo, pero con la ambición que hoy se presentó de hacer de la IA una materia presente en todas las etapas, yo no conozco ninguna en España”. Precisamente, por no existir experiencias previas de este calado, “es un poco construirlo casi todo”.

Felicitó, asimismo, el objetivo de su transversalidad: “No es tanto meter una asignatura en cada curso, sino que se vaya entreverando en todas sus disciplinas”. Y da un ejemplo muy gráfico al poner de manifiesto las grandes implicaciones de tipo ético de la IA. “Eso significa que probablemente asignaturas que abordan estos temas dentro de la formación preuniversitaria, como la Filosofía, debería contemplarlo”.

El también director científico del CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes) de la USC aseguró que algo en lo que todos coinciden es en la importancia de la formación del profesorado. Además, remarcó que no se trata de que todo el mundo sepa los aspectos tecnológicos y de diseño de la IA, ya que esto queda para los que se especialicen tanto en la Formación Profesional como en la universidad.

Y aplaudió el buen criterio de integrar a las tres instituciones académicas de Galicia en el grupo (USC, UVigo y UDC) y su necesaria implicación: “Tienen un papel extraordinario –añadió– porque bajo su responsabilidad está la formación del nuevo profesorado”. Charo BARBA