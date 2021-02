“Luz y aceras en buen estado en el campus, es todo lo que pido”

Se llama Carla Fandiño Esperón y tiene 20 anos. Es de Caldas de Reis, pero este curso vive en la Residencia Monte da Condesa de la Universidade de Santiago (USC). Estudia primero de Educación Social, en la Facultade de Psicoloxía. Pero, además, tiene otra características que nunca supuso un obstáculo para su autonomía hasta que llegó al campus sur. Es discapacitada visual afiliada a la ONCE y tiene un resto visual del 20 por ciento.

Se queja de que el mal estado de las aceras, muchas destrozadas con las baldosas levantadas, y la poca iluminación le impiden caminar con seguridad sobre todo al anochecer. “Nunca tuve que utilizar bastón y desde que llegué aquí lo necesito, entre otras cosas para esquivar los bolardos, que hay muchos. Y que recojan las hojas, en las que se resbala. También me ponen un poco nerviosa los adoquines porque se engancha mucho el bastón, deberían tapar los agujeros”, se lamenta. Y es que en noviembre pasado sufrió un esguince de tobillo grave, aunque se recuperó bien.

Desde entonces, intentó contactar con el rector y un vicerrector, “pero no hubo forma”. Se comunicó también con el Servicio de Participación e Integración Universitaria y su responsable, Javier Agrafojo, la llamó para interesarse por su salud, pero después no supo nada más. “Hice todos estos intentos no para que me subvencionaran o costeasen mi recuperación sino para reivindicar la falta de luz. Lo único que quería es más luz”, dice con rotundidad.

Asegura que en la residencia habló con los conserjes que a su vez hablaron con el director. Le dijeron que llevaban años quejándose por la poca iluminación, que achacan a la cercanía del Observatorio Astronómico. También habla de la senda segura que se hizo desde la Facultade de Políticas hacia el Monte da Condesa, “pero no pusieron luz, sino cámaras de seguridad. Si me violan tengo el vídeo pero no tengo quien lo evite porque nadie me oirá”, ironiza.

Y eso que reconoce que no es la que está en peores condiciones, porque una compañera suya, que no tiene ningún resto visual y ha de memorizar sus recorridos, no puede porque no tiene bultos a los que recurrir para guiarse. “Desde Derecho hasta el Monte da Condesa por Farmacia la luz es escasísima”.

Alguien le dijo en algún momento desde la Universidade de Santiago, que las aceras y la luz eran competencia del Concello y no de la USC. “La respuesta del Concello: es competencia de la USC”. Y así está. No sabe a quién acudir.

Por lo demás no tiene absolutamente ningún problema. Al llegar se sorprendió gratamente de que en su facultad, “salvo unas escaleras un poco mortales”, todo adaptado. De los profesores habla muy bien: “No tuve ningún problema, tengo el material adaptado y en los exámenes me dan más margen de tiempo, como estipula la ley, cosa que no pasaba en el instituto”.

En cuanto a la ciudad, asegura que a excepción del campus hay bastante luz y no se encontró con dificultades porque casi todos los semáforos tienen señales acústicas, “salvo uno peligroso de la plaza de Vigo”. Cree que Compostela es una ciudad “bastante adaptada” para la gente con discapacidad visual. “Me la esperaba mucho peor y me llevé una sorpresa. Está mucho más adaptada que Pontevedra, por ejemplo, que tiene poca luz y sus semáforos no tienen sonido”, confiesa.