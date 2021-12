Madres y padres exigen en un escrito el cambio del calendario escolar en ESO

Santiago. La Confederación Anpas Galegas y las federaciones que la componen registraron un escrito dirigido al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para reiterarle “unha vez máis o noso desacordo na improvisación da que tan a miúdo fan gala desde a Consellería, tanto na aplicación do RD do Ministerio o día 16 de novembro coma, de novo, na instauración do calendario aprobado o 8 de xuño unilateralmente pola Consellería”.

Exigen que se modifique el calendario escolar de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y aluden a que “o único dato que temos claro as familias” es que el alumnado de ese ciclo “vai ter tres semanas menos de clase, e que están sen definir eses apoios e reforzos para o alumnado que o precise cando estamos a piques de rematar o primeiro trimestre”.

La confederación remata el escrito registrado exigiéndole a Román Rodríguez que “rectifique” el calendario para este final de curso próximo, en el sentido de llevar la última evaluación del curso más allá del 21 de junio. “E esixímolo –dicen– porque somos nós e as nosas fillas e fillos quen se van ver prexudicados pola súa errática xestión, e non estamos dispostas a consentilo”, aseguran con contundencia.

La Confederación Anpas Galegas la forman las federaciones de anpas de Cangas do Morrazo, Comarcas Condado-Paradanta y Louriña, Federación Galega Compostela, Provincial da Coruña Costa da Morte, FerrolTerra, Provincial de Lugo, Val Miñor y Vigo. redacción