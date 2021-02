Os refachos de vento superan xa os 100 quilómetros por hora en Galicia

Os efectos da borrasca que afectará a Galicia esta fin de semana, ‘Karim’, comezáronse a percibir desde primeira hora deste venres, cando os refachos de vento alcanzaron velocidades superiores aos 100 quilómetros por hora no norte da provincia de Lugo e a Costa da Morte.

Segundo datos solicitados por Meteogalicia, o valor máis elevado, case 115 quilómetros por hora, rexistrouse pasadas as 5,00 horas en Viveiro (Lugo), mentres que sobre as 5,30 horas superáronse os 102 quilómetros por hora en Burela (Lugo).

Ademais, ao redor das 9,20 horas, os refachos de vento excederon os 106 e os 95 quilómetros por hora nos municipios coruñeses de Vimianzo e Arteixo. Así mesmo, en Muras (Lugo) e Carballeda de Valdeorras (Ourense) o vento alcanzou velocidades de 101 e 97,6 quilómetros por hora, respectivamente, durante a mañá deste venres.

Precisamente, a Dirección General de Protección Civil y Emergencias do Ministerio del Interior alertou da inestabilidade meteorolóxica e os ventos moi fortes que soprarán con refachos de até 100 quilómetros por hora en Galicia, o que implicará a activación do nivel laranxa desde as 18,00 horas.

Tamén se prevé que na Coruña e Pontevedra prodúzanse choivas intensas que poderán acumular até 80 litros por metro cadrado en 24 horas, polo que se activará a alerta laranxa a partir da tarde deste venres. Os ventos na costa serán fortes e haberá mala mar no litoral de Galicia, onde hai previsión de ventos en terra que poderían alcanzar os 100 quilómetros por hora nas áreas máis afectadas.

SITUACIÓN DOS RÍOS

Mentres, en Gondomar (Pontevedra), onde se produciu o desbordamento do río Miñor esta semana, a situación atópase controlada e non se produciron novas incidencias, segundo detallaron fontes da Policía Local.

No Porriño (Pontevedra), as crecidas do río Louro rexistradas na madrugada deste xoves na zona da Guía e Atios provocaron a caída de varias árbores, segundo explicaron fontes municipais que indicaron que se comezaron a avaliar os danos causados no paseo fluvial.

A canle dos ríos Pego e Cereixo, que experimentaron crecidas no último día, descendeu ao seu paso por Tomiño (Pontevedra), aínda que a alcaldesa, Sandra González, indicou que ante as choivas previstas estúdase a sinalización de vías ou zonas nas que poidan producirse inundacións.

LUGO. EUROPA PRESS