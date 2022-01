Premio de la Academia de Medicina a Juan José Nieto Roig

matemático. El catedrático de Análisis Matemático de la Universidade de Santiago (USC) Juan José Nieto Roig acaba de ser reconocido en la última edición de los galardones que concede la Real Academia Nacional de Medicina con el Premio Conde de Cartagena de investigación traslacional por el trabajo titulado Aproximaciones interdisciplinarias y ciencia integral en la lucha contra el covid-19 y futuras epidemias. “Es una alegría siendo matemático recibir un premio de la Real Academia Nacional de Medicina. Me hace mucha ilusión”, afirmó el catedrático al conocer la concesión del galardón que le será entregado este martes dentro de la Sesión Inaugural del Curso Académico 2022 de dicha academia. “El trabajo ahonda en cómo se puede abordar la lucha contra la pandemia desde diferentes ámbitos científicos –social o económico, entre otros– y no solo desde el campo de la medicina”, manifestó.

EL MÁS CITADO Juan José Nieto es el investigador de la USC que ocupa el primer puesto en el Highly Cited Researchers 2021, el listado más reciente que elabora anualmente el grupo Web of Science y que reconoce a los investigadores que demostraron una influencia significante a través de la publicación de artículos, altamente citados, en la última década. En este sentido, el profesor Nieto coordinó o participó en más de veinte proyectos de ámbito europeo, estatal o autonómico y es autor o coautor de más de 300 artículos de investigación publicados en revistas internacionales, entre otros méritos. Lidera el grupo de investigación Ecuacións diferenciais non lineares. C. BARBa