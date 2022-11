Sánchez pasa de puntillas por el AVE Vigo-Oporto y evita concretar fechas

Pese a los llamamientos de la Xunta, que exigía un pronunciamiento claro, el AVE entre Oporto y Vigo pasó de largo este viernes por Viana do Castelo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frente al detallado calendario presentado por el país luso hace un mes, caminó de puntillas sobre este asunto y evitó dar fechas y plazos concretos.

En la rueda de prensa posterior a la XXXIII Cumbre Hispano-Portuguesa, Sánchez subrayó el “compromiso rotundo” de ambos ejecutivos con las conexiones ferroviarias entre los dos lados de la frontera. Eso sí, preguntado sobre si España se compromete a desarrollar la conexión desde Vigo a la raia para 2030, ya que el país vecino sí aseguró que llevará la alta velocidad desde Oporto hasta Galicia para ese año, el presidente no quiso entrar en detalles.

“En cuando a la conexión Vigo-Oporto, ambos países hemos encargado a la Agrupación Europea de Interés Económico de alta velocidad de España y Portugal que se realicen los estudios conjuntos de demanda, de análisis de rentabilidad, de modelo de explotación y estudios para la planificación del tramo común transfronterizo de esta conexión”, añadió el inquilino de La Moncloa.

Enfrente, el primer ministro portugués, Antonio Costa, sí destacó que la primera línea de alta velocidad del país es la que conectará Lisboa con Oporto y Vigo. “Con esta obra vamos a iniciar nuestra inserción en la red ibérica de alta velocidad”, apuntó, en sintonía con su firme apuesta por esta conexión ya expresada anteriormente.

Tras no haber sido invitado a participar en la cita, el presidente gallego esperaba este viernes que Sánchez fuese más específico sobre la conexión de alta velocidad ferroviaria con Portugal. Alfonso Rueda indicó que transmitió por escrito una serie de reivindicaciones de cara al evento de Viana do Castelo, ya que la Xunta no iba a tener “presencia”.

“Espero que cuando Portugal llegue con su alta velocidad a la frontera con España, España haya llegado también a la frontera en un tramo mucho más corto", subrayaba por la mañana el de Pontevedra tras un acto en Arteixo (A Coruña). Allí insistió en que “para 2023 hay 30.000 euros en los Presupuestos del Estado” para esta cuestión, que “va a costar mucho más pero va a costar mucho menos que el esfuerzo que va a hacer Portugal”. “Si no concretamos las cosas, llegará 2030 y no tendremos los deberes hechos. Nos toca pedirle al Gobierno de España que haga la misma concreción que está haciendo Portugal", agregó.

En términos similares sobre la conexión ferroviaria habló también el vicepresidente segundo Diego Calvo, que insistió en que el jefe del Ejecutivo autonómico debería haber sido invitado a la cumbre, dado que las comunidades autónomas son las que "gestionan día a día los territorios transfronterizos". “Nos gustaría que en cumbres como la de Portugal, Galicia estuviese presente, igual que Castilla-León, Andalucía y Extremadura; las que día a día gestionamos los terrenos fronterizos y vivimos sus problemas de forma más intensa”, argumentó Calvo.

MÁS TRAMOS. De vuelta a Viana do Castelo, en la declaración conjunta de la cumbre también se habla de otros tramos de ferrocarril transfronterizo, comprometiéndose ambos territorios a estudiar nuevas conexiones de tren con Sevilla, Huelva y Salamanca. Uno de los principales acuerdos del encuentro, señaló Costa, fue el compromiso de avanzar en los estudios para conectar Aveiro con Salamanca y en iniciar los estudios para la línea de Faro a Huelva y Sevilla.

“No se conseguirá mañana, ni dentro de dos días, pero ya nos hemos comprometido a estudiar estas conexiones y a tomar una decisión en la próxima cumbre, en la que estableceremos un calendario, con el fin último de desarrollar el transporte del futuro y contribuir a la descarbonización de la economía”, explicó.

Sánchez, por su parte, no citó ninguna de estas dos nuevas líneas, pero sí informó de que ya se encargaron los estudios de demanda, rentabilidad y modelo de explotación para la línea entre Vigo y Porto, que supondrá la primera línea de alta velocidad de Portugal y la mayor inversión ferroviaria en este país de los últimos 100 años.

En cuanto a la relación Madrid–Lisboa, el también líder del PSOE recordó que ya se pusieron en operación los 150 kilómetros de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz y que el resto de tramos, como el de Plasencia-Talayuela o el de Oropesa-Madrid, siguen avanzando.

CONEXIÓN ELÉCTRICA CON GALICIA. De los más de 60 puntos que tiene dicha declaración conjunta, solo en otro se hace referencia concreta a Galicia. En él se habla del objetivo de reforzar las interconexiones eléctricas entre España y Portugal, para así incrementar la eficiencia del sistema, la seguridad del suministro y la producción renovable. “Destacan los esfuerzos realizados para llevar a cabo la interconexión eléctrica Minho-Galicia y confirman la reciente decisión de las autoridades medioambientales de ambos países de mantener la interconexión eléctrica Este/Oriente como la más viable”, añade el texto.

otros acuerdos. Portugal y España firmaron también otros acuerdos en materia de cooperación, como una guía práctica para los trabajadores transfronterizos que condensa las legislaciones laborales de ambos países. Se creará además una red luso-española de entidades promotoras de cooperación transfronteriza y un Laboratorio Ibérico de Alimentación.

La cumbre tuvo como tema central la innovación y se sellaron varios pactos en este ámbito, como el desarrollo de una constelación de satélites de observación de la Tierra, la puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético en Cáceres y una estrategia común de microelectrónica y semiconductores.

“Podemos y debemos juntar las capacidades comunes para contribuir a que Europa recupere su autonomía estratégica y no siga dependiendo, para una tecnología fundamental para casi todas las actividades, de países terceros”, defendió Costa. Además, se realizará una cumbre anual sobre ciencia en diferentes áreas temáticas para “estimular” el trabajo conjunto de los científicos ibéricos.

A nivel de infraestructuras, se acordaron dos conexiones por carretera entre Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana y entre Nisa y Cedillo. También se aprobó una estrategia de turismo transfronterizo con la sostenibilidad como eje central y un memorando de cooperación en violencia contra la mujer y doméstica.

Costa y Sánchez presidieron la 33ª cumbre bilateral junto a nueve ministros de cada país, pero antes de ese encuentro se desplazaron a Braga para visitar el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología.