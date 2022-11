Se vacunará a menores de cinco años contra la gripe este fin de semana

Santiago. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, fue otro de los grandes protagonistas de una sesión plenaria realmente agitada. Así, este ha acusado al BNG de “tener interés político” en que no se cubran las plazas vacantes de médicos de familia o pediatras porque, ha sostenido, eso entienden que les reporta beneficios electorales. Así, le ha acusado de “hacer todo lo posible para que no se arregle” la situación para sacar beneficios electorales.

“Yo puedo mirarle a la cara a esta gente y decirle que estamos haciendo todo lo posible, ustedes solo ven una oportunidad partidista para sus elecciones municipales”, ha manifestado Comesaña en respuesta a la interpelación formulada por la diputada del BNG Montse Prado, quien llevó a la Cámara la falta de personal sanitario del área de O Salnés y exhibió carteles de “no hay médico” de las puertas de los centros de salud.

Frente a las acusaciones de la parlamentaria nacionalista, que se refirió a los “13 años” de gobiernos populares y quiso centrarse en la situación gallega diferenciando de lo que ocurre en el resto del Estado, Comesaña advirtió que se trata de un problema que afecta a todas las comunidades, arremetiendo así contra el Bloque por no apoyar medidas que se votaron favorablemente en el Congreso y que “sí” contaron con la luz verde de otras formaciones nacionalistas del Estado, como vascos y catalanes.

“Votan en contra”, ha acusado el conselleiro, porque “tienen interés político en que no se arregle” y, ha continuado, “ponen el interés electoral por encima de esas personas”.

“Tengan cuidado con los que creen que se benefician, esta gente va a hacer todo lo posible para que estos problemas no se arreglen”, advirtió el titular de Sanidade a los ciudadanos, afirmando que el BNG no quiere que se “ocupen” las plazas vacantes para que “algún candidato del Bloque no se quede sin discurso” para las municipales. ecg / ep