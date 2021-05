Un cuarto de millón de gallegos, en vilo por los sablazos del IRPF

Santiago. Otra sorpresa no esperada por negativa, afecta a unos 18.000 gallegos que, ligados al campo, no lo están pasando nada bien. Unións Agrarias nos ponía sobre la pista de la “total falta de sensibilidad” –o ignorancia– del Ministerio de Hacienda con los productores, pues en plena campaña de la renta anuncia la no bonificación en los tipos del IRPF respecto al ejercicio anterior en sectores golpeados por la pandemia.

Así lo confirmaron en las tablas publicadas la semana pasada en el BOE, por la que los agricultores de Xinzo de Limia tributarán en el tipo máximo a pesar de haber tenido que saldar toda la producción en 2020 por la caída de las ventas por el cierre de la hostelería, restauración y turismo. El Ministerio, en cambio, si mantienen la bonifica de tipos en concellos en los que no hubo recolección del tubérculo por la prohibición de plantar debido a plaga de la polilla guatemalteca.

Tampoco se libra del sablazo la producción de castaña, pues no se bonifican los tramos de IRPF en municipios en los que se perdió la cosecha por la afectación de la avispilla del castaño. Lo mismo ocurre, apunta UUAA, en zonas productoras de forrajes que perdieron la campaña por el efecto de la multiplicación de la rata topo.

En el sector lácteo las principales zonas productoras quedan fuera de una reducción de impuestos, pese a que el Ministerio de Agricultura reconoce que se está trabando por debajo de costes, mientras que ese mismo baremo si se consigna para habilitar una rebaja en el impuesto de la renta para las granjas de carne. UUAA solo puede entender esta situación por “un error, no se encuentra otra explicación”.

Unións Agrarias recuerda que muchas de estas producciones en el ejercicio anterior sí se vieron beneficiadas de rebajas fruto de distintas condicionalidades, mentres que en el presente “no se aplican a pesar de ser el más desastroso del último siglo”.

Desde la organización agraria se reclama una inmediata corrección en las produciones referidas, porque “resulta de especial cinismo manifestar el carácter estratégico del sector primario para después tener este trato a la hora de liquidar impuestos sobre unas rentas exiguas”.