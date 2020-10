“Habrá pacto del PSOE y PP para renovar así el CGPJ”

Alfonso Villagómez Cebrián magistrado de lo contencioso-administrativo es muy claro es sus declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

El juez ourensano está convencido de que los dos grandes partidos limarán asperezas y que “habrá acuerdo para renovar el CGPJ”.

Después del agrio enfrentamiento a raíz de la proposición de ley de PSOE-UP para reformar la elección mayoritaria de los vocales del poder judicial, Villagómez considera que el PP no va poder rechazar la oferta de pacto que ha ofrecido Pedro Sanchez. “No se puede esperar más tiempo. Llevamos dos años con un Consejo bloqueado y en funciones”, subraya el magistrado.

Preguntado sobre su juicio en relación a la citada propuesta de reforma legal, aclara que “la Constitución fijó el porcentaje de 3/5 para elegir a los vocales no judiciales, pero dejó abierta la mayoría para la elección de los de origen judicial al remitirse a lo que se regule al respecto en la LOPJ”. No obstante considera esta cuestión una polémica estéril y desproporcionada, puesto que en ningún momento la reforma incide en la independencia judicial que “solo es de jueces y magistrados, no del CGPJ”.

Villagómez adelanta que tendremos pronto un CGPJ renovado “con 10 vocales propuestos por el PSOE, 10 por el PP y un presidente o presidenta de consenso”.

Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que “no habrá ningún cambio” en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “que no se adecue a la norma internacional” y, al mismo tiempo, ha acusado al PP de tener a ese órgano como “rehén de sus intereses partidistas”.

En la entrevista que publicó ayer el diario bilbaíno El Correo, el ministro recordó que existe un mandato constitucional que establece la renovación del CGPJ cada cinco años y enmarca la proposición de ley, registrada por PSOE y Unidas Podemos, en el Congreso en la búsqueda de “alternativas” ante la “actitud absolutamente obstruccionista y impeditiva del PP”. El bloqueo del que acusa el PP es “lo que pone en duda la independencia del poder judicial”, dice, al tiempo que reclama a los populares que “empleen sus energías no en hablar tanto de la Constitución sino en cumplirla”.