Primer día sin mascarillas en interiores: sí, pero...

Àlex Gutiérrez Páez. Barcelona. EFE. Después de 699 días, los españoles se han podido quitar hoy, miércoles 20 de abril de 2022, las mascarillas en espacios interiores -excepto en el transporte público, residencias, farmacias y centros sanitarios-, pero muchas personas siguen con el hábito, ya sea por prudencia, por miedo o por falta de información (vea aquí lo que dice el BOE). "Sigo llevando la mascarilla incluso por la calle. No me gusta nada la idea de compartir espacios interiores con gente sin mascarilla", confiesa a Efe Eva Arós, de 48 años, propietaria de un pequeño negocio en el Eixample de Barcelona y que en noviembre de 2020 fue ingresada por una neumonía bilateral tras contagiarse de covid-19. Afirma que llevar la mascarilla le va bien para esquivar su alergia a los plataneros y para no contraer la gripe que estos días aún campa por Barcelona. Desde la cola de un supermercado, Jordi Pérez, un jubilado de 65 años, explica que "de momento, prefiero ponerme la mascarilla en este tipo de establecimientos", aunque asegura que en espacios exteriores ya no la lleva. "Cada uno que haga lo que quiera. Yo no tengo miedo de contagiarme, simplemente me la pongo por respeto a los demás", añade.

La incertidumbre sobre si llevar o no cubrebocas también se ha trasladado a las universidades, donde desde hoy podrán impartirse lecciones libres de mascarillas. "De los 60 que estamos hoy en clase, sólo 12 alumnos y el profesor la siguen llevando", revela a Efe Berta Posas -22 años-, estudiante de tercer curso de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra, que sale de la primera de las tres clases que tiene hoy en esta universidad barcelonesa. La futura politóloga ha decidido no ponerse la mascarilla en clase "porque la cifra de contagios lo permite", pero reconoce que "ahora que se acerca Sant Jordi, si estoy en una calle muy transitada, seguramente estaré incómoda".

En cuanto a la información sobre el fin de la mascarilla en interiores, Posas cree que aún sigue habiendo muchas dudas (puede ver aquí lo que dice el BOE). "Esta mañana no sabía si podía quitarme la mascarilla en clase, sobre todo porque dudaba si la medida entraba en vigor hoy u otro día. Sé dónde debo llevarla y dónde no, pero he echado en falta más claridad", apunta.

El transporte público es, junto con las residencias de ancianos, los centros sanitarios y las farmacias, uno de los espacios interiores donde el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio, excepto en los andenes y en los accesos. "De momento, la inmensa mayoría de los usuarios lleva la mascarilla desde que entra en el metro", cuenta a Efe una trabajadora del metro de Barcelona que prefiere no hacer público su nombre. "El interior del metro es un espacio hermético, no hay corriente de aire y está lleno de personas de distintas burbujas de convivencia, por eso es mejor protegerse", señala la empleada del metro, que destaca que "en casos en los que alguien no la lleva, el resto de usuarios acostumbran a pedirle a la persona en cuestión que se la ponga".

Una de las pocas personas que se ha quitado esta mañana la mascarilla al salir del interior del metro es Marc León, de 38 años, visiblemente cansado después de trabajar en una nave industrial de Amazon. "Trabajo desde las dos de la madrugada y me paso ocho horas con la mascarilla puesta porque la empresa nos ha informado de que debemos seguir llevándola, por eso me la he quitado al salir del metro, para respirar un poco", exhala León, que lamenta que algunas personas le hayan mirado mal al sacársela sin conocer su situación. Pese a que las mascarillas ya no son obligatorias, por las calles de Barcelona se ve aún a muchas personas con ellas puestas, la mayoría personas mayores, algunas de las cuales han confesado: "ya veremos qué hago cuando llegue el calor".



El 25% de los españoles reconoce sentir estrés al dejar de usar las mascarillas. EP. Al 25 por ciento españoles les causa estrés dejar de usar las mascarillas, según se desprende de los datos de una encuesta realizada por la aplicación ‘FREE NOW’, en la que también se señala que más del 60 por ciento admite haber cancelado algún plan debido a la ansiedad por socialización en algún momento de la pandemia, y el 11 por ciento reconoce hacerlo de forma regular. Esto, según los resultados del trabajo, sitúa a España en la media europea, aunque alejado de países como Irlanda o Reino Unido, en el que hasta el 72 por ciento y el 69 por ciento de los ciudadanos ha admitido haber sufrido FOGO durante la pandemia, respectivamente. Los países que se han visto menos afectados por la ansiedad por socialización han sido Francia (54%) y Austria (52%).

Por su parte, al 37 por ciento de los españoles les produce estrés no mantener la distancia de seguridad, mientras que para el 25 por ciento su principal causa de estrés es viajar en transporte público, porcentaje que se incrementa hasta el 56 por ciento para aquellos que consideran que es un método de transporte estresante o muy estresante. Los medios de transporte más seguros y que generan menos estrés a la hora de usarlos en estos tiempos son el coche particular, el taxi (74% menos estresante) y los vehículos de movilidad individual (75% menos estresantes), como los patinetes, las bicicletas y las motos.

La encuesta también refleja los países que quieren volver antes a la normalidad y a la cabeza de Europa se encuentran los italianos y los españoles, con un 78 por ciento y 76 por ciento de ciudadanos que quieren recuperar el tiempo perdido por la pandemia, 14 puntos por encima de la media europea (62%). Así, el 54,6 por ciento de los españoles se ven a sí mismos como personas muy sociables y son los que mejor percepción tienen de sí mismos de todos los europeos, 19 puntos por encima de la media europea.Las actividades que más se han echado de menos durante el periodo de pandemia han sido las reuniones sin restricciones con familiares y amigos (55%), viajar (53%), comer fuera (37%) e irse de fiesta (21%). Por último, sólo el 29 por ciento de los españoles quiere socializar menos ahora que antes de la pandemia, mientras que el 33 por ciento confiesa que ahora está más dispuesto a hacerlo que antes. “En las últimas semanas hemos visto una fuerte recuperación de la movilidad urbana y esto, en gran parte, es reflejo de las ganas de los españoles por volver a socializar, por recuperar la normalidad”, ha dicho la directora general de ‘FREE NOW’ España, Isabel García Frontera.



Preocupación de las empresas por la “incertidumbre” en torno a la retirada de mascarillas. EP. El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha mostrado este miércoles la preocupación de las empresas españolas por la “incertidumbre” que suscita la modificación del decreto que permite retirar las mascarillas en espacios interiores, al dejar a los servicios de prevención de las empresas la decisión de su retirada en función del riesgo en el puesto de trabajo.

Cuerva ha participado en Oviedo en la jornada 'El Noroeste: empresas que suman, economías que avanzan', junto a representantes de las patronales empresariales de Asturias, Galicia y Castilla y León. Allí, ha dicho que a las empresas les “preocupa un poco” el decreto publicado hoy en el BOE, ya que “no todas” las empresas tienen los mismos medios, recursos o departamentos para tomar la decisión acertada sobre el uso o no de la mascarilla. “Esa discrecionalidad puede llevar a un problema de incertidumbre”, ha asegurado, lamentando que “una buena noticia” como es la retirada de las mascarillas pueda generar “incertidumbre, inseguridad e inestabilidad”. Cepyme, ha dicho, estudiará “a fondo” la norma, a la espera de que se publique hoy una guía sobre la propuesta, algo que los empresarios esperan que “dé luz cierta al mundo empresarial” sobre lo que tienen que hacer.



El Corte Inglés libera a sus empleados de las mascarillas y solo serán obligatorias en algunas situaciones. EP. El Corte Inglés no obligará al uso de mascarillas en las tiendas con carácter general tras la entrada en vigor este miércoles del Real Decreto que regula su utilización, aunque todos los empleados dedicados a atención directa al cliente seguirán teniendo a su disposición mascarillas por si la ocasión o el cliente lo requiriera, según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía. Así, los empleados del grupo deberán seguir utilizando las mascarillas en algunas situaciones, como cuando se esté atendiendo a un cliente con proximidad física, por ejemplo en pruebas de maquillaje o composturas; siempre que se atienda a un cliente que, a su vez, sí esté haciendo uso de su mascarilla; durante la atención de mesas y barra en hostelería, platos preparados y pastelería; o durante la atención de un mostrador de frescos (supermercados y gourmet).

Asimismo, también serán obligatorias en los servicios sanitarios de la empresa, tanto por sus profesionales, como por los trabajadores que acudan a las instalaciones.

Por su parte, en las oficinas y servicios centrales, aunque no será obligatorio el uso de mascarillas, los empleados sí deberán tenerlas a disposición, por si la situación lo requiere, en atención a las normas de cortesía y convivencia. No obstante, con carácter particular, en algunas situaciones, se deberán seguir utilizando, como por ejemplo durante el tiempo de permanencia en las instalaciones del servicio médico y durante la prestación del servicio de comedor, por parte del personal del autoservicio, en aquellos centros en los que se dispense este servicio.

En cualquier caso, los empleados podrán hacer uso de su mascarilla cuando consideren, aunque no se trate de una de las situaciones anteriores. El departamento de Prevención de Riesgos Laborales y Servicio Sanitario de El Corte Inglés, en colaboración con Seguridad Alimentaria, podrán ajustar esta norma sobre personas o colectivos que se deban proteger especialmente.