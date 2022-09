Putin enarbola su arsenal nuclear “sin parangón” en su amenaza a Occidente

“Quiero recordar que nuestro país también dispone de diferentes sistemas ofensivos y, en algunos componentes, son más modernos que los que poseen los países de la OTAN”, aseguró Vladimir Putin en el discurso televisivo en el que anunció la movilización parcial en Ucrania al tiempo que enarbolaba “las armas del futuro” para advertir a la OTAN de que Rusia cuenta con un arsenal nuclear “sin parangón” que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental. “No va de farol”, coincidieron diversos analistas en distintos medios televisivos, haciendo suyas las palabras del mandatario

Putin, que presentó al mundo hace cuatro años el nuevo armamento hipersónico ruso capaz de burlar el escudo antimisiles estadounidense y alcanzar cualquier punto del globo, agregó que Moscú no dudará en recurrir todos los medios a su alcance para defender su país y su pueblo. “Esto no es un farol”, subrayó Putin, que a principios de la “operación militar especial en Ucrania” ya puso en alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear.

Por su parte, los líderes occidentales rechazaron la velada amenaza nuclear contra Ucrania por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, al que ven cada vez más “débil”, y le recordaron que en un enfrentamiento atómico no hay vencedores.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tardó en responder a Putin y atacó a su homólogo ruso, al que recordó que “una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe lucharse”. En el mismo sentido se manifestó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien llamó a la “calma” a Rusia y aseguró que Putin “sabe muy bien” que una guerra nuclear no tiene vencedores.

Pero Biden fue más allá y, tras acusar a Putin de hacer “amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares”, alertó de “tendencias preocupantes” en el ámbito de la proliferación nuclear, no sólo por Rusia, sino también por las políticas de China, Corea del Norte o Irán.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se sumó a estas críticas a Putin y advirtió de que la paz mundial está “en peligro” por la “grave escalada” que suponen las decisiones de Moscú. Según Borrell, “amenazar con armas nucleares es inaceptable y un peligro real para todos”.

Menos contundente se mostró de nuevo China, país que abogó por el “diálogo” y el apoyar “cualquier esfuerzo” que conduzca a un alto el fuego en Ucrania después de los anuncios de Putin de movilizar a 300.000 ciudadanos y apoyar los referendums planificados por ucranianos prorrusos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin aseguró que la posición de China sigue siendo el “respetar la integridad territorial de todos los países”, incluido Ucrania y, al mismo tiempo, prestar atención a las “legítimas preocupaciones de todos los países”, en referencia a Rusia

GUERRA DE LAS GALAXIAS. El Kremlin siempre defendió la paridad nuclear con EEUU a través de su tríada -submarinos atómicos, misiles intercontinentales y la aviación estratégica-, pero en los últimos años presume de contar con un “súperarmamento” sin análogos en el mundo. Los elementos de la conocida como guerra de las galaxias rusa, a imagen y semejanza de la carrera que acabó agotando el presupuesto militar soviético al final de la Guerra Fría, han ido progresivamente entrando en servicio en el Ejército ruso.

El sistema Avangard, el primer misil hipersónico intercontinental, es una de esas “súperarmas” de Putin, que acusa a Occidente de lanzar una carrera armamentista en el mundo. Según el Kremlin, los Avangard están equipados con un cohetes balísticos y portan ojivas hipersónicas capaces de maniobrar antes de alcanzar su objetivo. Llegan a las más densas capas de la atmósfera, superan en 20 veces la velocidad del sonido y pueden alcanzar en 15 minutos a territorio estadounidense

El misil intercontinental pesado Sarmat (SS-X-30 Satan-2, según la OTAN), capaz de portar 10-15 ojivas nucleares de guiado individual, es un arma de ataque nuclear preventivo. Putin mantiene que dicho misil tiene un “alcance prácticamente ilimitado” y que convierte en “inútil” el escudo antimisiles de EEUU.

Los Kinzhal (Daga en ruso) son misiles de emplazamiento aéreo que tienen un alcance de más de 2.000 kilómetros y una velocidad diez veces mayor que el sonido. Este misil hipersónico de alta precisión puede portar tanto ojivas nucleares como cargas convencionales.

Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), Rusia cuenta actualmente con 1.625 cabezas nucleares desplegadas, a las que hay que sumar otras 2.870 almacenadas y 1.760 de carácter estratégico, lo que suma un total de 6.255 cargas nucleares. Según el Boletín de Científicos Atómicos, Rusia cuenta con 5.977 cabezas nucleares -1.588 de ellas desplegadas- frente a las 5.428 de EEUU.

Paradójicamente, parte de ese arsenal estaba emplazado en Ucrania, pero tras la desaparición de la URSS ese país renunció a su arsenal nuclear y se lo entregó a Rusia a cambio de garantías de seguridad acuñadas en el Memorándum de Budapest de 1994.