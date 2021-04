¿Cenar de restaurante en Galicia? Hasta las 23.00 horas, solo con reserva previa y atentos a los medidores de CO2

Entre las nuevas medidas impulsadas por la Xunta, con el visto bueno del comité clínico de expertos que la asesora desde el comienzo de la pandemia, para la apertura gradual de la comunidad gallega debido a la mejoría notable de las condiciones epidemiológicas relacionadas con la COVID-19, destaca el retraso del conocido como toque de queda, hasta las 23.00 horas a partir de las 00.00 horas de este viernes.

Con este retraso llega también la posibilidad de que los establecimientos de hostelería con licencia de restaurante se mantengan abiertos hasta ese momento y puedan ofrecer servicios de cenas, una demanda del sector desde hace meses. La apertura viene unida a una serie de actuaciones. Así, según publicó este mismo miércoles el Diario Oficial de Galicia (DOG), el Plan de Hostalería Segura de la Xunta implica unos requisitos que los locales con licencia de restaurante deberán cumplir en el caso de que quieran abrir más tiempo y servir cenas. Estos son, en primer lugar, atender a los usuarios con un sistema de reserva o cita previa, por lo que no podrán llegar y si hay una mesa disponible sentarse a cenar.

En segundo lugar, el restaurante está obligado a coger los datos de todos los comensales –nombre y apellidos, DNI y teléfono– y guardarlos al menos durante un mes para facilitar el seguimiento en el caso de que se detecte un caso de contagio de la COVID-19 entre ellos. Y en tercer lugar, pero no menos importante, deberán contar en el local con un dispositivo medidor de dióxido de carbono en el aire (CO2).

El DOG indica que el restaurante deberá garantizar la correcta ventilación del local, abriendo puertas y/o ventanas, ya que no podrá haber más de 800 ppm (partes por millón) de CO2 en el mismo. Para ello tendrá que disponer de uno de esos aparatos medidores, homologado por la CE y cuya pantalla muestre a los usuarios el nivel de este gas. No se podrán colocar cerca de los puntos de ventilación para no falsear los datos. Esto, en definitiva, implica que cuando en el restaurante se llegue o acerque peligrosamente a esa cifra, sus responsables deberán de abrir los puntos de ventilación mecánica que tengan, hasta que el aire vuelva a ser saludable.

DESDE EL CLÚSTER DE TURISMO DE GALICIA, su presidente, Cesáreo Pardal, asegura a este diario que la valoración del sector sobre los cambios anunciados por el presidente de la Xunta y publicados en el DOG es “positiva”. “Se está llevando a cabo la desescalada como consensuamos con la Administración, siempre que el número de contagios y ocupación en ucis esté en descenso”.

Pardal explica que ellos pretenden que “se haga de forma tranquila y controlable”, recordando lo que ya han dicho en numerosas ocasiones. “Nosotros no somos el problema”. Les parecen bien las medidas indicadas, como es el caso de que “los restaurantes funcionen con reserva”. Sobre el control de aforo no ven problemas, ya que “se hace con os códigos QR, por o que animo a toda la gente a descargarse la aplicación, que es muy sencilla y facilita el trabajo”.

En cuanto a la obligatoriedad de que todos los locales restaurantes deban contar con un aparato medidor de CO”, Pardal asegura que lo que el clúster demandó al Gobierno gallego en sus reuniones es “tiempo para incorporarlos y una subvención para su compra e instalación porque el sector no puede aguantar más gastos”. Es conocedor de algunos locales que ya cuentan con este sistema, aunque desde antes de que empezara la pandemia, como un plus de salubridad de sus establecimientos. Y en cuanto al coste de la medida, Pardal dice que se pueden encontrar desde los 80 euros en adelante. De todas formas, muchos de los 3.200 establecimientos que en el Registro de Actividades Económicas están anotados como restaurantes tendrían que poner más de un aparato y hacer la instalación si fuera preciso, por lo que “si calculamos 200 euros de media para cada uno, la Xunta con poco dinero podría ayudarnos” en estos momentos tan difíciles. “Instalar medidores de CO2 no es el mayor de nuestros problemas, si hay ayudas”, advierte.

LOS MEDIDORES DE CO2 se convirtieron hace unos meses en instrumentos muy nombrados, ya que la ventilación de los edificios es el método más recomendado para la lucha contra la pandemia. Son instrumentos relativamente asequibles y fáciles de utilizar que miden el dióxido de carbono en el aire. EL CO2 procede de la respiración de los seres vivos, básicamente, y los científicos están de acuerdo en que el coronavirus está presente en el aire espirado por los enfermos. La renovación del aire se convierte en primordial, un debate presente desde que a comienzos de curso el Gobierno gallego recomendó la ventilación en las aulas para mantener los contagios en los centros educativos a raya.

Además, el Gobierno central publicó en su momento una guía con recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19, en las que destaca que “la renovación de aire es el parámetro más importante. Si es posible, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo y ocupante, que es el valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación de los espacios.”

Renovar el aire en espacios cerrados es fundamental para prevenir la expansión del virus y la medición de CO2 es uno de los métodos más usados para saber si se está haciendo bien.

El toque de queda trasladado a las 23 horas entra en vigor a las 00 horas del viernes 16 de abril, pero los restaurantes no estarán obligados a contar con un medidor de CO2 en sus locales hasta una semana después, a las 00 horas del viernes 23 de abril.