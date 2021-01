Esta no es una serie convencional. Incluso, parece al principio una más, pero no. Esconde muchísimas sorpresas, subtramas, que destaca por el ingente trabajo que hay detrás y en donde vemos que el Camino de Santiago es una especie de catarsis para todo aquel que lo hace... ¿Qué me podéis contar?

Mamen Quintas: Es así, es que ya lo has dicho, María, perfectamente (risas). Es absolutamente lo que pasa en toda la serie. Y lo que te ha generado es lo que queremos conseguir en el espectador, que vean que esos personajes cuentan lo que pasa en el Camino y lo que este supone interna y externamente (no solo el cansancio, sino también el reconocimiento de lo que te está pasando, la aceptación, la liberación o la necesidad de conectarte con alguien para que te saque de un hoyo).

Ricardo Carbonero: Sí. Yo creo que el objetivo era ese, hacer una serie muy auténtica y que reflejara al máximo toda la diversidad que existe entre la gente que hace el Camino de Santiago y ver que confluyen determinados valores, como la amistad, la reflexión...

En este caso, apoyado también en la estructura de viaje temporal en paralelo con el viaje físico. Era un reto grande porque para que esa parte especial del Camino trasluciera en una serie no era fácil, pero pienso que el trabajo de Ficción ha sido buenísimo, también el de los actores, y resulta que no es nada artificial, sino muy realista.

Al final vamos a ver si va a ser un gran éxito o no, pero de lo que estamos muy orgullosos es que hemos conseguido el objetivo que teníamos.

Entonces, ¿las personas que hicieron el Camino de Santiago pueden verse reflejadas fielmente, pueden reconocerse en alguna de las historias?

R. C.: Sí, totalmente. Yo he hecho el Camino de Santiago y creo que ahí estábamos influenciados positivamente. Y sí, la serie pretendía que fuera un reflejo de la realidad, de lo que ocurre como experiencia y que el resultado se ha conseguido.

M. Q.: Estoy totalmente de acuerdo. Los que hemos recorrido la ruta jacobea lo vemos así y alguna gente que lo ha hecho y ha visto la serie le sucede lo mismo, y dice que es fiel reflejo de la realidad.

Como bien dice Ricardo, creemos que quien ha hecho el Camino, va a decir: ‘Voy a verla”, porque no se ha hecho nada sobre el Camino de Santiago, excepto The Way, pero fue hace tiempo.

Entonces, si tú eres un caminante de verdad, como hay millones en el mundo, te va a interesar. Y si lo vas a hacer, o la curiosidad ya te rondaba por el cuerpo, pues también te atraerá.

3 Caminos va a invitar a que lo hagan. Y opino que se van a nutrir los caminantes de la serie y la serie de los caminantes.

Pienso, y esta sensación me la produce 3 Caminos, que hacer la ruta jacobea es de valientes, porque salen a relucir tarde o temprano las miserias de cada uno... Y no todo el mundo está preparado para afrontarlas.

R. C.: Sí, comparto tu reflexión porque al final, uno de los valores del Camino de Santiago es que te saca de tu entorno habitual, de tu rutina y te lleva a otro en el que es tan simple en el sentido de que tú estás andando y no hay nadie más, sobre todo si lo haces solo, porque es una de las situaciones que los peregrinos eligen y se ve en la serie. Entonces, en ese momento no hay escapatoria, te tienes que enfrentar contigo mismo y creo que está reflejado. Eso hace que surjan estas transformaciones de las que se habla en la serie.

El Camino de Santiago no es una experiencia más de unas vacaciones, siempre ocurren cosas. Y es lo que pretendíamos.

¿Está serie llega quizás en el mejor momento para ‘salvar’ el Xacobeo, con la que está cayendo?

M. Q.: Salvarlo no vamos a decirlo porque es demasiado, pero sí que es muy oportuna. Porque tú estás confinado y vas a ver cosas maravillosas en esa pantalla y porque al Xacobeo le va a servir de promoción, una promoción que no puede hacer in situ, sino a través de la pantalla, que ahora mismo es el mayor impulso que puede haber, la mejor manera de llegar a todo el mundo.

Ahora mismo no vale de nada el grafismo en calles porque no hay gente paseando. Además, creo que es un buen momento para ver una serie como esta, lejos de tanto fuego artificial, tanto policía, tanto thriller... Bueno, al menos para mí. Y aunque la convivencia de todo es muy buena, se agradece ver algo de temática diferente.

La evolución de Ficción Producciones es indiscutible. Y quizás a mí una de las cosas que más me gustan es que con dinero público hacéis un buen producto. Comprendo que hay que ayudar a la cultura, pero no siempre se llevan a cabo productos de calidad. Y creo que no hay mejor manera de invertir una parte del dinero de todos en algo como esto, y que además llega a tocar el alma y el corazón de los espectadores.

M. Q.: Pues ya has hecho la pregunta y la respuesta, querida mía (risas).

R. C.: Complementando justo lo que has dicho, se dan las circunstancias de que es un proyecto que por un lado tiene un interés de negocio (para Amazon) y que como contenido es muy interesante. Y una cosa que nos gusta mucho en Amazon es que añades un valor a la sociedad porque además, en este caso, ayudas a promocionar un patrimonio cultural español. Entonces, esta confluencia de dos intereses ojalá se repita muchas veces más, porque es un buen camino.

¿Alguna preferencia por alguna historia en especial?

M. Q.: Buf. Es que hay muchas cosas muy buenas y muy bonitas... Tú que la has visto ya sabes lo que hay... Pero yo me quedo mucho con el personaje de Álex González (Roberto), porque es el alma de la serie. Es quien hacer reflexionar a Jana en un momento dado y quitarle esa soberbia que tiene, ese mal humor... Es el que los mantiene a todos un poquito a raya. La verdad es que es una lección maravillosa de personaje.

Estoy de acuerdo. Es más, opino que Álex González se siente agradecido por este personaje, que además no deja de ser un cambio en su trayectoria profesional.

M. Q.: Salió de su zona de confort totalmente.

¿Hay algo más que estéis cocinando en estos momentos y que queráis compartir con nosotros o vais a tomaros un descanso?

M. Q.: Descanso nunca, jamás (risas). Estamos cocinando cosas muy bonitas, cosas nuevas... algunas ya la sabéis, pero soy supersticiosa, y como andaluza que soy nunca hablo de las cosas que están sin firmar. Y ojalá con Amazon esto sea el principio de una gran amistad.