Buscan una ubicación segura para hacer la recepción a los Reyes Magos

··· El alumbrado navideño se encenderá este año en Santiago el día 3 de diciembre. Además, promete ser uno de los más especiales de los últimos años, puesto que cuenta con un presupuesto más elevado que en ediciones anteriores. Así, parte de las partidas que iban destinadas a las fiestas del Apóstol y de la Ascensión se dedicaron finalmente al Nadal compostelano.

··· Otra de las citas que no faltará en la Navidad de la capital gallega será el Mercadillo de Carreira do Conde. Las asociaciones de comerciantes de la ciudad solicitaron al Concello que se puedan incrementar los puestos, dada la complicada situación que está atravesando este sector debido al covid-19. Muíños dijo, recientemente, que es posible que el aforo para acceder a los puestos de Carreira do Conde esté controlado.

··· También el sector comercial pidió al Ayuntamiento que durante la Navidad se puedan peatonalizar calles tan céntricas de Santiago como Alfredo Brañas y Xeneral Pardiñas con el objetivo de favorecer las compras de los ciudadanos y establecer una vía de conexión directa con el mercadillo de Carreira do Conde. Asimismo, el sector destacó la importancia que este año van a tener las luces navideñas, “porque hay que traer la felicidad más que nunca”.