Dudas con la reforma de la Avenida de Lugo: critican las nuevas señales

Con un proyecto ambicioso, en 2020 arrancaron las obras de remodelación de la Avenida de Lugo, Rodríguez de Viguri y Concheiros. Se buscaba un lavado de imagen a esta área de la capital gallega, humanizando unos espacios en los que los coches gozaban de un papel principal. Dos años más tarde, con los trabajos aún sin terminar, los resultados que se están mostrando en las tres calles generan muchas dudas. Vecinos, comerciantes y conductores ven con recelo los cambios preparados, encontrando, a su entender, fallos que dificultan su actividad diaria.

En este sentido, una empresa situada en una de las vías de servicio, concretamente la de bajada, del nuevo bulevar compostelano ha trasladado a este periódico su preocupación por la nueva señalización de la calzada. Situados a la altura de los juzgados, en el número 255, los responsables de Distribuciones Carballo – Cash Galgo consideran “un problemón real” la ausencia “de espacios y tiempo” para sus labores de colocar la mercancía.

“No entendemos el desastre de la calle con estas reformas. Señales de tráfico que no entiende nadie y todo el mundo que aparcar dónde y cómo quiere, perjudicando seriamente a los negocios”, critican fuentes de la firma.

Previamente, en este punto, estaba reservada para carga y descarga, pero esta ha sido eliminado, dejando paso a una nueva regulación de parada máxima de quince minutos, lo que dificulta el servicio que realizan los distribuidores de la compañía. “Somos un almacén de distintos productos y nuestros compañeros pueden tardar media hora o más. ¿Qué pasa entonces? Si lo pasamos, tendremos multa diaria, ¡por trabajar!”, exponen.

Asimismo, consideran que ese cuarto de hora resulta insuficiente para los clientes que quieran realizar compras en el establecimiento.

A esta modificación se une la de los horarios, ya que antes los vecinos podían emplear esos lugares de línea amarilla al mediodía (desde las 12.00 a las 14.30 horas) y a partir de media tarde hasta el día siguiente (de las 18.00 a a las 7.00). Sin embargo, ahora, toda la jornada está limitada a esa parada corta (de 9.00 a 21.00), impidiendo que sea aprovechada por los habitantes de los edificios.

A mayores, no entienden por qué motivo no se puede estacionar aquí en los festivos o el fin de semana, cuando ellos no tienen actividad, puesto que no hay ninguna indicación al respecto.

A tenor de esta coyuntura, apuntan, tanto las empresas de esta zona de la ciudad, en la que predominan los talleres, como los propios residentes, en base a los comentarios que reciben, se muestran contrariados por esta transformación.

“Es una lucha constante la que se avecina aquí y que irá a peor con el tiempo. Los vecinos están muy nerviosos y existe una gran tensión, que se corta con un soplido de aliento de cualquier persona”, confiesan en declaraciones a EL CORREO.

Por contra, su lucha contrasta, señalan, con las plazas que si se mantuvieron de carga y descarga en Rodríguez de Viguri, así como la línea blanca que se mantiene en toda la vía de servicio en el carril próximo al juzgado (el de subida). Ese cambio que se lleva a cabo en un lado y en el otro no produce su indignación.

En base a ello, entienden que la modificación estética de esta parte de la calle, en la que los peatones cobran un mayor papel, perjudica a los que dan vida al territorio. “La publicidad de esta zona está muy bien, pero en vez de favorecer a los negocios, los están perjudicando más y más, y la tensión vecinal es impresionante”, concluyen. Así, esperan que esta primera señalización se pueda modificar, para facilitar la funcionalidad del barrio.