La USC activa un ‘plan renove’ de diez millones para reformar las facultades

Santiago. Además de un ambicioso programa en materia de infrestructuras, desde la Universidade de Santiago también han diseñado el Plan Vida Activa con el objetivo de “impulsar a mobilidade entre os campus e espazos docentes facilitando os desprazamentos activos (en bicicleta, camiñando, monopatín, patíns, patinete, etc...), conciliando esta mobilidade activa co desprazamento en vehículos a motor”. A través de esta iniciativa se contempla la adquisición de cincuenta bicicletas eléctricas para poner en marcha un servicio de préstamo entre usuarios universitarios.

“Estableceranse cinco estacións para as bicicletas: nas proximidades do CHUS, na zona da Facultade de Matemáticas (centros de investigación), na contorna dos Colexios Maiores, nas inmediacións da Facultade de Medicina e Odontoloxía e no Campus Norte. Coa finalidade de converter os Campus da USC en espazos de vida activa e saudable, estanse levando a cabo unha serie de accións que fomenten a actividade físico-deportiva e os desprazamentos activos por parte da comunidade universitaria e tamén da cidadanía en xeral, concibindo os campus como un espazo máis da cidade”, explica el gerente de la USC. No obstante, Javier Ferreira apunta que para ejecutar este plan “é indispensable a colaboración institucional co concello e a redución de vehículos aparcados no Campus”.

RED DE CARRIL BICI. El denominado Plan de mobilidade sostible-Carril bici USC quiere impulsar “a creación dunha rede de carrís bici que lle dean resposta á mobilidade interior dos Campus Norte e Sur, e a conexión entre eles”. “O obxectivo no deseño do trazado e na formalización do circuíto ciclista”, inciden desde la Universidad, “é crear un espazo que achegue seguridade e comodidade de uso na calzada aos usuarios, salientando a súa presenza e dereito ao uso da mesma, fronte ao dominio dos vehículos motorizados privados”.

Ante el alto grado alto de consolidación de la trama urbana de las áreas de trabajo, tanto en los Campus USC como en el casco histórico y entorno del hospital, “a premisa é a de crear un circuíto ciclista baseado na convivencia na calzada da bicicleta cos vehículos motorizados e que, alén de fomentar a mobilidade intercampus, conecte tamén coa Estación Intermodal de Santiago”, destaca Ferreira, quien subraya, además, que “a correcta sinalización das rutas en bici é un punto clave dentro do plan”.