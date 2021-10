Surrealismo más allá de lo que conocemos

En el verano de 2018 viajé a la Universidad Bucknell en Pensilvania para el primer congreso sobre el surrealismo. Este congreso estaba patrocinado por un grupo que se llama Conference of he International Society for the Study of Surrealism. En él hablé sobre Granell y la Fundación Granell. Estuvo conmigo David Coulter quien acababa de publicar su traducción de la novela de Granell, La novela del indio Tupinamba, traducción que presentó.

El primer día del Congreso Matthew Gale, Senior Curator at Large del museo Tate Modern de Londres, se acercó para decirme que él y Stephanie D’Alessandro del Museo Metropolitano de Nueva York, estaban organizando una exposición sobre el surrealismo en la que Granell tendría un lugar importante.

El segundo congreso surrealista al que asistí en 2019 en la Universidad de Exeter, la ciudad inglesa con este nombre. En este congreso hablé sobre Philip West, lo más apropiado ya que Philip es inglés, de Leeds. Allí me encontré con artistas del grupo surrealista de Leeds.

En 2019 la Fundación Granell empezó a recibir información sobre la exposición que se estaba fraguando y también empezó la correspondencia con Lorena Rodríguez, Conservadora de la Granell, y con María Pita, Bibliotecaria de la Granell, para pedir prestadas obras de arte así como material de los fondos de la Biblioteca Granell.

El pasado tres de octubre viajé a Nueva York para la presentación de la exposición a las personas que habíamos prestado obras, así como para los muchos empresarios que apoyan al Museo Metropolitano. Asistí con mi hijo Alexander Eugenio Weiss, quien es miembro vitalicio del Patronato de la Fundación Granell.

Estos congresos sobre el estudio del surrealismo han culminado en esta importante exposición: Surrealism Beyond Borders, la cual lleva al surrealismo más allá de lo que ya conocemos. Se encuentra, en efecto en casi todas las partes del mundo. Y nosotros, aquí en Santiago, representamos una buena parte de ese mundo.

Al llegar al Museo me encontré con una de las artistas que mostraban con Granell. Cossette Zeno fue una de las discípulas de arte de mi padre en la Universidad de Puerto Rico en los años cincuenta. Los otros estudiantes de Granell allí representados son los también puertorriqueños, Luis Maisonet, Frances del Valle (quien no hace mucho tuvo una exposición en el Museo Granell comisariada por su hija Carmina Sánchez) y Rafael Ferrer.

Estos estudiantes con otros jóvenes artistas formaban parte de El Mirador Azul; colectivo de artistas que ha sido estudiado por el estudioso de arte de Puerto Rico José-Correa Vigier. Gracias a estos estudios, el grupo ha sido reconocido por los dos grandes museos: el Metropolitano de NY y el Tate de Londres. El Sr. Vigier considera a Granell como un Gestor Cultural, término nuevo, de este siglo XXI, y que es ahora una disciplina universitaria. Tras muchos otros reconocimientos, Granell ha añadido uno más, el ya mencionado de Gestor Cultural.

En la exposición hay dos obras de Granell: El vuelo nocturno del Pájaro Pí (1952), Los blasones mágicos del vuelo tropical (1947), así como un cadáver exquisito que creó junto con Franklin Rosemont y Jack Dauben durante la exposición en Chicago en 1976, Marvelous Freedom. Vigilance of Desire. Las tres obras fueron prestadas por la Fundación Eugenio Granell de Santiago.

El cadáver exquisito es una de las primeras obras que se ven casi al principio de la exposición, que es MUY amplia. El Pájaro Pí aparece solo en una pared a la vuelta de la cual están los documentos de la Biblioteca Granell, el témpera, Los blasones mágicos, así como las obras de sus ex-estudiantes. Todo va acompañado de textos que hablan de Granell, de sus estudiantes y de lo logrado por todos.

La portada del catálogo para ambas exposiciones en Nueva York y Londres es El vuelo nocturno del Pájaro Pí de Granell.