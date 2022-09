La alexitimia o anestesia sentimental

SEGURAMENTE CONOCERÁS A ALGUNA PERSONA de la que se dice que es un poco raro. Porque es frío, distante, introvertido, nada empático, carece del sentido del humor y no capta las bromas. Además, es incapaz de traducir las emociones y los sentimientos en palabras o gestos. Se encierra en sí mismo y que no comparte con nadie sus miedos, alegrías, sueños o preocupaciones... y su respuesta habitual es NO SE.

Te diré que no es una persona rara, solamente es alexitímico.

El término alexitimia se debe a Peter Sifneos en 1973, y procede de las raíces griegas –a -sin—, lexis, palabra y thimos, afecto (sin palabras para expresar emociones).

Es un trastorno afectivo y de la comunicación, caracterizado por la dificultad para identificar y expresar emociones y sentimientos propios y ajenos. Es en realidad un mecanismo de defensa ante traumas psíquicos importantes.

Es más común en los hombres que en mujeres, y posiblemente se deba a que ellas tienen mayor facilidad para expresar los sentimientos. Y aunque puede aparecer incluso en la infancia, van aumentando los casos con la edad.

Hay dos tipos de alexitimia:

• primaria, con predisposición genética, que se caracteriza por déficits neurológicos que interfieren en la comunicación entre los hemisferios cerebrales, el izquierdo y derecho. Esto provoca la incapacidad para expresar los sentimientos, pero no para sentir afectos. Siente afecto pero es incapaz de expresarlo.

• secundaria, que aparece como secuela de situaciones prolongadas de estrés intenso, trastornos del comportamiento alimentario, por un traumatismo emocional grave o trastorno por estrés postraumático...

Las personas alexitímicas pueden mostrar respuestas asociadas a emociones como lágrimas, aumento del ritmo cardiaco...pero son incapaces de reconocerlas como respuestas asociadas con sus propias emociones.

En los varones, con frecuencia la alexitimia se encuentra asociada a depresión, y en mujeres a trastornos del comportamiento alimentario, pero en ambos el tratamiento será mixto con Psicoterapia asociadas a psicofármacos (ansiolíticos, antidepresivos..)

Otra técnica terapéutica puede ser la Musicoterapia que tiene “algo” que nos transporta hasta nuestras emociones más profundas, permitiendo expresarlas sin palabras. No reemplaza al médico, ni al psicólogo, pero la música proporciona al alexitímico un código de comunicación no verbal que le puede ahorrar mucho sufrimiento, así como una gran mejoría en situaciones de estrés.

