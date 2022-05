Que si quieres 12 puntos, pues toma un ‘Chanelazo’

Aciagos tiempos nos han tocado vivir, verdad amigos. Ojo, que no lo digo ya porque llevemos dos laaargos años encerrados entre cuatro paredes y con el bozal puesto -que también, que también- sino por esta absurda nueva oleada de puritanismo seborreico con la que tenemos que lidiar a cada rato. Pero pongámonos todos cómodos, damas y caballeros, que el asunto de hoy trae cola... ¡y nunca mejor dicho!

Perspectiva histórica: ¡ah! Las modas en la vida, que van-y-vienen-y-vienen-y-van..., como los ciclos de puritanismo/libertinaje o liviandad/moralidad que nunca paran de rular, vamos a entendernos; porque de la misma forma que un yoyó sube y baja..., estos ciclos van y vienen. Tomemos por ejemplo las normas de protocolo en las reuniones sociales -y fiestas varias- en la Antigua Roma, comparando la estricta etiqueta y decoro de comienzos de la República con las orgías furibundas de la incipiente Roma Imperial (Calígula, Nerón)... ¡Ja! que entrabas caminando por tu propio pie, a una de sus bacanales..., y salías arrastrándote a cuatro patas, como las bestias.

Pero espérate que siglos después, con el Renacimiento, aparecieron los llamados papas “humanistas”, siempre a la última moda italiana y adictos al lujo, al derroche pero sobre todo a coleccionar obras de arte, actuando como mecenas o protectores de variopintos artistas: pintores, arquitectos, escultores, jóvenes promesas como -a la postre- fue el caso del señor da Vinci, o un tal Miguel Ángel o de don Rafael, representantes tooodos ellos de una época de esplendor donde se mostraba al ser humano como dios lo trajo al mundo, en pelota picada, hombres y mujeres escenificados en toda su magnificencia, cuerpos dinámicos y de proporciones gráciles; una alegoría a viva voz que rendía pleitesía al famoso chascarrillo Mens sana in corpore sano... ya, bueno... hasta que poco después -con el cambio de tendencia- llegaron los papas puritanos echando pestes y comenzaron a censurar poniéndole hojas de parra encima de los impíos genitales de las esculturas, aquellas que decoraban los pasillos del Vaticano en ciernes; porque como todo el mundo sabe, el culo, el pito y las tetas son esas cosas tan grotescas -y pendencieras- con las que el Altísimo nos ha castigado a todos los mortales, verdad, y por eso hay que andar “escondiéndolas” a la vista del respetable.

Bueno -Plas!-zacazacazás- y ahora nos toca hablar de nosotros mismos, verdad, sobre todo desde que andamos con el tapabocas puesto, en lo real y en lo “alegórico”, porque tal y como anda el gallinero mejor será no abrir el pico, en cuanto a ciertos temas o asuntillos; como cuando llega una rutilante estrella con un show despanpanante y que hace gala de proporciones -y condiciones- cuanto menos atléticas que, curiosamente, aunque salga ofreciendo un espectáculo que resucita a un muerto y cantando y bailando como la más-mejor-y-mucho-mejor y luciendo un trasero sexy y tonificado (dios mío, lo ha dicho; SC ha dicho la palabra maldita)... ¡Pero pssst...! mejor sobre este último asuntillo no digamos nada, al menos con mucha efusividad, que te pueden llover unas cuantas collejas en menos de “cero coma” porque el vicio y la fornicio “ya asoman el hocico”.

Ya les digo: hoy en día no se puede decir ni mu con respecto a esa parte anatómica femenina..., más aún tratándose de nuestra diva del momento, porque la fracción más pulcra y piadosa del feminismo ya te salta a la yugular –¡zaka-zás!- como se te ocurra hacer un comentario que pueda “cosificar a la mujer”. Ya lo saben: puedes pensarlo, pero no puedes decirlo..., que cosificas. Digo más: aunque tooodos los televidentes lo piensen a voz en grito tú... pssstt!!!... ¡que nadie ose hablar de esa cosa abombada, más aún si está tonificada!... ya... hasta que llega Chanel con su pase torero a Eurovisión y 8 países le hacen “la reverencia” (twuelve points) porque han quedao flipaos, ¿a qué sí?

Es ridículo. Es decir, una señora que ha trabajado como la que más, una artista como la copa de un pino gua-pí-si-ma, que además sale a por todas (que digo a por todas, a comerse el mundo) de repente le apetece enseñar su tonificado pompis porque le sale del moño e ipso facto salen algunas “petardas” poniendo el grito en el cielo y acusando con el dedo.

Parece ser que cuando apareció Chanel como candidata a Eurovisión, determinados partidos “progresistas” (que yo creo que algunos confunden el término “progresismo” con “moralismo”) se llevaron las manos a la cabeza preguntándose como diablos había ocurrido tamaña insensatez, e incluso algunas de “sus señorías” se revolvieron en sus sillones a más no poder porque, claro, esas contorsiones lascivas y esa letra pecaminosa Slomo ¡ya en sí mismas incitaban a la prostitución, claro! Ya lo ven: lo que hace 20 años salía en la tele con toooda la naturalidad del mundo, en el 1, 2, 3 o en el programa de José Luis Moreno (con ellos y ellas bien ligeritos de ropa)... ¡ahora es obra de Lucifer! Pero cuando toda Europa vibraba con el Chanelazo, me figuré entonces, reflexivo al borde de mi sofá, que a más de una de tales “señorías” se le tuvo que atragantar en el gaznate la aceituna del su martini... creck...Glups! Que dicho sea de paso, son los mismos hipócritas a los que tras el exitazo español no les ha quedado otra que colgar en sus redes fecales mensajes de enhorabuena y emoticonos de fiesta y alabanza, con destino a la cantante (blblblbl... pin! (me gusta)... glups!)... Pues a buenas horas, mangas verdes.

En cualquier caso, Europa ha hablado “alto y claro”: si esto no va de “culos y tetas”... ¡es que nos gusta Chanel “a secas”! Después de ese pedazo de show, ¡yo creo que hasta Putin lo tiene muy claro! España ha ganado este año Eurovisión porque lo tenía todo. ¡Ah!, y enhorabuena también al genial Palomo Spain, encargado del atrezo oficial de la cantante, porque le ha diseñado una torera súper-molona que le quedaba a la Chanel como un guante de cirujano (ñi-ñieeeecck... Paf) y no veas qué sexy. La utilería de Palomo fue, sin lugar a dudas, la guirnalda estelar del espectáculo.

Ejem..., dicho lo cual si algún día soleado de estos, casualidades de la vida, la señorita Chanel llegase a ojear este humilde artículo –de pasada, de pasada digo- y -caramba- le gustase la prosa, la lírica o la descripción narrativa..., pues hombre, que alguien me haga el favor de pasarle rapidito mi número del WhatsApp, pero no por nada, eh..., que como veo que la mujer come muuucha fibra y se cuida pues, oigan... ¿acaso la nutrición y el ejercicio, no han sido siempre el campo de estudio de SC?; y la tortilla, ¿con cebolla o sin cebolla, a ver?