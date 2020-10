Isabel, cuál es la razón de la exposición ‘Mar de libros’, que, por cierto, tiene un título muy sugerente y que está muy en sintonía con su filosofía pictórica.

La razón, o más bien motivación, es mi admiración por ese grupo de intelectuales de la Xeración Nós que cambiaron la mirada y la visión de Galicia desde dentro, proyectándola hacia el exterior. Un grupo que se abrió al mundo y trajo el mundo hacia nosotros, y que supuso un cambio en la manera de sentir y de entender Galicia. Por lo tanto, con motivo del centenario de la Revista Nós, el próximo día 30, me surgió esta idea. Es un homenaje al pensamiento universal de esta generación.

Para llevar a cabo esta muestra, Isabel, imagino que tuvo que empaparse mucho de la Xeración Nós. ¿Cómo se preparó?

Es un homenaje personal y más bien emocional. Todo surgió de la idea de interconexión con la tierra, el paisaje. Entre la Xeración Nós y la naturaleza había una especial conexión teórica y una relación de exaltación del paisaje que se proyecta en la poesía, en la narrativa, en la defensa de lo propio, de la tierra que pisaban, de la naturaleza que les rodeaba. Bocarribeira de Otero Pedrayo es un buen ejemplo. Mi trabajo ha ido encaminado hacia ese punto de encuentro. Se fue transformando y uniendo a otro mundo, el del libro, y así apareció el proyecto.

El paisaje, el libro como símbolo, y el libro material, tanto intervenido como de artista, se funden en este homenaje.

¿Qué simbolizó para usted la Xeración Nós desde el punto de vista artístico?

Conectaron con las vanguardias de la época, el surrealismo, la Bauhaus, la abstracción, como un motor para cambiar un mundo que no les gustaba, un mundo que había salido de una confrontación mundial. Y como yo admiro esas vanguardias que resultan un estímulo para mi trabajo, me siento simbólicamente unida a ellos.

Dice, de acuerdo con Castelao, que “el porvenir del arte gallego no está en traer de fuera un estilo nuevo, sino en crear nosotros mismos nuestro nuevo estilo”. ¿Galicia tiene estilo propio?

No es tanto que exista o tenga que existir un estilo propio que defina unificadamente a todos, sino más bien, la búsqueda de identidad personal y colectiva que nos lleva a aparición de nexos comunes. Esta afirmación la aplico perfectamente al mundo de la creación de cualquier ámbito.

No copiar, empaparse de lo externo, como hicieron Risco y Castelao, y a la vez conocernos a nosotros mismos, nuestra cultura, nuestras raíces. Investigar, hacer un viaje y descubrir lo de fuera, pero no imitarlo, sino interiorizarlo y crear algo nuevo a partir de todos los conocimientos y a partir de lo que somos. Tener “un mundo propio”.

¿Lo conocido como enxebrismo y la europeización de la cultura gallega se ven en sus cuadros?

No, creo que mi pintura no coincide con la definición de enxebrismo tal y como se entiende el término. Me sitúo más cerca de la europeización de la cultura gallega. Desde lo particular hacia lo universal. Porque la creación tiene que tener un poso procedente de su origen, un trasfondo, una huella de quienes somos, pero con un lenguaje universal. En este sentido el lenguaje de la creación (pintura, escultura, música, cine, danza...) lo es. Galicia es una tierra tan rica y tan amplia... Como decía Vicente Risco: “Galiza é un mundo”, y yo añadiría: es un mundo lleno de mundos.

¿Cuál es, para usted, la obra más potente de esta muestra? ¿Por qué?

Imposible, es como tener que elegir entre papá y mamá. Esta muestra fue creada como un proyecto conjunto y su sentido es la unión del todo. Creo que son universos que no puedo separar, puedo valorar una pieza por una razón y otra por otra, pero ninguna tiene más peso.

El presidente Feijóo habla de “galleguismo de concordia” dentro de la Xeración Nós. ¿Aparece o se respira esta idea en sus cuadros?

Por supuesto, pero no solo lo dice Feijóo. Yo también lo creo. La conjunción entre la visión de la naturaleza, su interpretación y representación del paisaje en la Xeración Nós, aparecen en este proyecto expositivo.

¿Fue este un reto difícil?

Bueno, pues tuvo la dificultad que tiene el hecho de crear algo, desarrollar una idea, darle sentido. Pero lo que se emprende con la emoción y la ilusión necesarias llega a su fin. Y entonces es cuando miras hacia atrás y ves todo el camino recorrido y dices: ¿Todo esto ha pasado por mi cabeza y mis manos? Y recuerdas cómo fue el camino, cómo llegaste a esa idea o esa otra. La mayor dificultad, quizás, es la resistencia. Todo proyecto es una carrera de fondo, no de 100 metros.

¿Alguna recomendación para disfrutar de esta exposición?

Mirarla con calma, como un paseo por el bosque, por un acantilado o por la orilla del mar, porque ahora siempre parece que tenemos prisa, aunque no la tengamos, y debemos reiniciarnos, recuperar el tiempo que nos pertenece para esto y para cualquier otra cosa. Todo necesita su tiempo, pararse en los pequeños detalles, como hacían los hombres de la Xeración Nós.