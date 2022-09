Zara y Narciso Rodríguez se unen para ser la colaboración estrella

Pontevedra. La Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Concello de Pontevedra cierran hoy, el ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta Pontevedra 2022, una versión resumida de la última edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada en octubre de 2021 en Santiago de Compostela. Se proyectará gratuitamente la película The reports on Sarah and Saleem (Los informes sobre Sara y Saleem), a las 21.00 horas, se podrá ver gratuitamente, en el Teatro Principal de Pontevedra (Rúa Paio Gómez Chariño 6).

Largometraje de ficción. Drama, basado en hechos reales, sobre la relación adúltera de Sarah, una mujer israelí que dirige un café en el oeste de Jerusalén, y Saleem, palestino de Jerusalén este que trabaja como repartidor. Sus cónyuges se vuelven conscientes de los engaños de sus parejas después de que Saleem y Sarah se peleen en público, lo que sitúa a Saleem en el punto de mira de las fuerzas de seguridad israelíes.

Muayad Alayan (1985, Palestina) es un cineasta y director de fotografía residente en Jerusalén. Estudió Cine en San Francisco, donde su proyecto de graduación, el documental Exiles in Jerusalem (2005), ganó el Premio Kodak.