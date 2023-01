Medalla de Oro de la Provincia de Ourense para José Paz

El profesor José Paz Rodríguez recibió, a título póstumo y en un solemne acto celebrado en el salón de plenos de la Diputación de Ourense, la Medalla de Oro de la provincia, que distingue “a un insigne ourensán que decidiu consagrar a súa vida ó ensino e á investigación. Paz foi un pedagogo que fixo da súa vocación un arte e ao mesmo tempo destacou como erudito, principalmente no estudo do poeta, dramaturgo, artista e filósofo Rabindranath Tagore”, según aseguró Manuel Baltar, que presidió el acto en el que estuvieron presentes la viuda de José Paz, Ana María Nóvoa; sus hijos Jorge, David y Nuria; su nuera Marta y un nieto. Además acudieron el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el delegado territorial de la Xunta en la provincia de Ourense, Gabriel Alén; senadores, diputados provinciales; representantes del mundo de la universidad y la cultura; familiares y amigos del homenajeado como Isaac Alonso Estraviz –también Medalla de Oro de la provincia– o José Luis Fernández Carnicero. El catedrático de Matemática Aplicada en la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo de la Universidade de Vigo, Iván Area, fue el encargado de leer la laudatio, destacando en su intervención el perfil social, cultural y político del profesor José Paz. El vicepresidente segundo de la Diputación, César Fernández, como instructor del expediente de honor abierto después de que la distinción fuera concedida por unanimidad en el pleno del 28 de mayo de 2021, también repasó la traxectoria intelectual del homenajeado.