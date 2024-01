"En vista de la situación actual y a pesar de las evidentes dificultades e incertidumbres, ahora es el momento de prepararse para una paz integral entre israelíes y palestinos". Así arranca el documento de 12 puntos diseñado por el equipo del alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, y distribuido entre los Veintisiete para relanzar el plan de paz entre Israel y Palestina. El nuevo intento, que insiste en la solución de dos estados como única solución posible, se produce en el marco de la reunión mensual de ministros de Exteriores de la UE y con media docena de jefes de la diplomacia de la región en Bruselas, incluidos el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, y el palestino, Ruyad al-Maliki.

El documento, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, enumera los "pasos prácticos" a dar para desarrollar un proceso de paz, a partir de la iniciativa Esfuerzo del Día de la Paz que quedó en suspenso tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre y la contraofensiva israelí posterior, y el apoyo de los líderes europeos a la celebración de una conferencia de paz, que debería comenzar aunque las partes del conflicto no estén listas para participar.

En primer lugar, Borrell considera "vital" y "urgente" abordar la situación humanitaria en Gaza, la guerra y los ataques terroristas. Pero advierte de que, en ausencia de un proceso de paz, cualquier mecanismo de gobernanza en la Franja de Gaza podría ser visto como una "extensión de la ocupación" creando más riesgos para la seguridad, además de mantener el círculo vicioso de violencia actual, lo que no solo pondrá en peligro a israelíes y palestinos, sino que también supondrá un "importante riesgo político, migratorio y de seguridad" para la región y Europa.

Solución de dos estados

Por eso, "es necesario promover un plan de paz integral lo antes posible", sostiene el documento oficioso presentado a las delegaciones que también habla de "consecuencias" si las partes en conflicto no lo asumen. "No existe otra solución integral creíble que la de un Estado palestino independiente que exista al lado de Israel, en paz y seguridad, con plena normalización y desarrollo sustantivo de la seguridad y la cooperación económica entre Israel, Palestina y la región, incluidos todos los principales Estados árabes", insiste el texto que llega sobre la mesa de los Veintisiete el día en que se han reunido con su homólogo israelí. Aunque estén en desacuerdo, "¿cuál es la solución?, ¿qué tienen en mente?, obligar a los palestinos a marcharse, matarlos, 25.000 ya en Gaza, el 70% mujeres y niños. Ciertamente, la manera de intentar destruir a Hamás no es la que ellos están haciendo, porque están sembrando el odio durante generaciones", ha recordado este lunes Borrell a su llegada a la reunión, en la que el ministro español, José Manuel Albares, ha secundado como muchos otros ministros la solución de dos estados y la celebración de una conferencia de paz.

El documento, destinado a promover la discusión, reconoce que no es realista asumir que israelíes y palestinos --representados por la Autoridad Palestina-- puedan participar directamente en negociaciones bilaterales de paz sin una implicación internacional. "Los palestinos necesitarán una Autoridad Nacional Palestina revitalizada que suponga una alternativa política a Hamás, mientras que los israelíes necesitarán encontrar la voluntad política para entablar negociaciones significativas hacia la solución de dos estados".

Participación de Estados Unidos

De ahí la importancia de poner en marcha "conferencia de paz" a partir del llamado "Esfuerzo del Día de la Paz" con participación de la UE, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y la Liga árabe --todos presentes hoy en Bruselas-- y a ser posible Estados Unidos. En ella participarían ministros de Exteriores y representantes de organizaciones internacionales relevantes, como la ONU, "dispuestos y capaces de contribuir a una paz regional integral", con reuniones simultáneas y separadas porque "no se las puede obligar a sentarse juntas" ni "tampoco se puede obligar a los Estados contribuyentes a sentarse con cualquier parte en conflicto con la que se nieguen a reunirse". Según Borrell, este formato permitiría iniciar los trabajos incluso aunque una o más de las partes aún no están listas para participar o sentarse con cualquier otra parte, como ocurre actualmente con Israel que rechaza la solución de dos estados.

En cuanto al posible calendario, Borrell se fija un plazo de "un año" para diseñar el plan de paz que deberá respetar las resoluciones del consejo de seguridad de Naciones Unidas, las conclusiones del Consejo de la UE y las conclusiones de negociaciones de paz anteriores lideradas por Estados Unidos. Un elemento ineludible será, en todo caso, el desarrollo de "sólidas garantías de seguridad para Israel y el futuro Estado independiente de Palestina, condicionadas al pleno reconocimiento diplomático mutuo y la integración tanto de Israel como de Palestina en la región". También mayor claridad sobre futuros mecanismos políticos y de seguridad regionales y globales, así como todo tipo de acuerdos comerciales, de inversión, de agua, de energía, de cambio climático, y de desarrollo entre otros. Una vez completado el plan de paz, la siguiente fase sería proponerlo a israelíes y palestinos. "En ese momento, los estados y las organizaciones internacionales deben explicar las consecuencias que prevén atribuir al compromiso o no compromiso con el plan de paz". Es decir, si no lo asumen debe haber consecuencias.