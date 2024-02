Una iniciativa que nació de la "impotencia" ha permitido reunir miles de euros para heridos de guerra. Cuando a mediados de diciembre la ofensiva de Israel en Gaza sumaba ya 20.000 palestinos muertos, un grupo de fotoperiodistas españolas lanzó un proyecto de recaudación de fondos para la misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la Franja. Por aquel entonces los ataques contra centros sanitarios ya eran sistemáticos y Washington negociaba con Tel Aviv para que los bombardeos masivos contra barrios enteros se transformaran en operaciones precisas contra objetivos concretos -es decir, eliminar a combatientes y líderes de Hamás-. Israel también acababa de matar a tres de sus rehenes cuando éstos abandonaban un edificio ondeando banderas blancas y el Programa Mundial de Alimentos aseguraba que la situación en Gaza estaba "al borde del colapso".

En este contexto nació "Fotos por Palestina", un proyecto surgido de la "rabia" que sentían 20 fotoperiodistas españolas que se negaron "a ser meras espectadoras de la masacre" (el acceso a la Franja está vetado para la prensa salvo contadas excepciones, una prohibición que "no tiene precedentes" según la Asociación de Prensa Extranjera). Ya han pasado cuatro meses desde el inicio de la ofensiva en represalia por la matanza que cometió Hamás en los kibutz que rodean la Franja el 7 de octubre (1.140 víctimas, la mayoría civiles). Sin un final a la vista, la operación israelí suma ya más de 26.900 muertos (10.000 de ellos niños) y 8.000 desaparecidos bajo los escombros, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Israel no ha conseguido ninguno de sus objetivos -oficialmente, liberar a todos los rehenes y "erradicar" a Hamás de la Franja- ni eliminar a los líderes islamistas que planeraron el ataque del 7-O, Yahya Sinwar y Mohamed Deif, aunque la hoja de ruta de Benjamín Netanyahu para una Gaza posHamás plantea crear "un Gobierno militar israelí integral", según reveló 'The Jerusalém Post'.

Mientras, el proyecto "Fotos Por Palestina", al que se han ido incorporando fotoperiodistas hasta sumar 180 -entre ellos los gallegos Vanessa Casteleiro, Brais Lorenzo, Adrián Irago, Carla Andrade, Marta Moreiras, Agostiño Iglesias, Noela Roibas, Miguel Muñiz, Óscar Corral y Xosé Abad- ha logrado recaudar casi 60.000 euros. El dinero que consiguen vendiendo sus fotografías se envía a la misión en Gaza de Médicos Sin Fronteras, cuyo personal trabaja en una situación (otra vez) "sin precedentes". "La combinación de un asedio a toda la población, los ataques sistemáticos a la población civil y a los centros de salud, la falta de atención médica y de acceso humanitario nos dificultan mucho actuar de forma adecuada a las necesidades", denunciaba hace unos días Helen Ottens-Patterson, coordinadora de emergencias de MSF en El Cairo.

En esta guerra, la población civil no tiene prácticamente acceso a ayuda humanitaria. No hay comida ni agua ni suministros médicos. Tampoco electricidad o comunicaciones. Gaza lleva desde el primer día de la ofensiva israelí con las fronteras selladas y desde las primeras semanas de bombardeos buena parte de los civiles eligió los hospitales como lugares de refugio de los ataques aéreos. Ese es el escenario en el que trabaja MSF.

"Somos conscientes de la situación sanitaria que hay en Gaza y queríamos hacer algo. Hay un bloqueo y una persecución a la prensa por lo que, en esta ocasión, no es posible para muchas de nosotras estar en el terreno. El proyecto nos pareció una forma de poder ayudar colectivamente, de que todas pudiéramos participar", explica la fotoperiodista Vanessa Casteleiro. "Creo que la clave de esta guerra está en el castigo a la población civil. Entendemos el ataque de Hamás como terrorismo pero estamos viendo como se castiga a un pueblo entero, un pueblo que sufre un bloqueo en su territorio, que no puede escapar ni tiene dónde refugiarse", añade.

Por ello, por el sufrimiento de esa población civil, los 187 fotoperiodistas que integran el proyecto han donado sus obras originales, que se venden por 100 euros cada una. De esa cantidad, 82,20 euros van para Médicos Sin Fronteras. El dinero recaudado es gestionado por la ONG RUIDO Photo, que se encargará de entregarlo a la organización después de deducir los cotes de producción y envío. Las fotografías pueden adquirirse en la web de "Fotos por Palestina" hasta el 27 de febrero.