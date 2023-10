O restaurante madrileño Casa Botín recibirá o Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres no marco das festas do Grove. O galardón, convocado anualmente pola Fundación Amigos de Galicia, coa colaboración do Concello do Grove e a Xunta, nace no ano 2002, como homenaxe a todos os cociñeiros galegos que fixeron cátedra nos fogóns e que puxeron no lugar que lle corresponde á cociña tradicional galega.

Como homenaxe ás mulleres que estaban á fronte dos fogóns das cociñas galegas nos anos de post – guerra, o premio acordou chamarse Lola Torres, en honra á cociñeira do Grove que se converteu nunha das referentes galegas da cociña tradicional. Con dezaoito anos de historia, o premio xa foi outorgado a grandes referentes da cociña tradicional, como Josefina Vilas (Santiago), Asunción López (Viuda de Trives), Carmen Roel (El Mosquito, Vigo). Este galardón segue apostando por homenaxear aos grandes referentes da gastronomía española, e, tras valorar as 145 propostas presentadas, a maioría delas procedentes de Euskadi, Madrid e Andalucía ademais de cinco candidaturas de Portugal, o XVIII Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres será entregado ao Restaurante Casa Botín de Madrid. O xurado quixo destacar a cociña tradicional deste restaurante,-sendo o máis antigo do mundo mantendo a súa actividade ininterrompidamente desde 1725, elaborada nun vello forno alimentado con leña de aciñeira que permaneceu en funcionamento desde a súa fundación. O xurado tivo en conta a calidade das materias primas coas que elaboran os seus pratos, entre as que destacan os asados de cordeiro e cochinillo, sendo un referente da cociña tradicional castelá. Coa concesión deste galardón, que será entregado no día 11 de outubro nun acto que terá lugar ás 12.30 horas no Concello do Grove coincidindo coa Festa do Marisco, tamén se quixo valorar a historia deste clásico restaurante que creceu case ao mesmo tempo que a cidade de Madrid.