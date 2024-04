'El consentimiento'

Directora: Vanessa Filho

Intérpretes: Kim Higelin, Jean-Paul Rouve, Laetitia Casta

Año: 2023

Estreno: 19/4/24

★★★

‘El consentimiento’ es una novela autobiográfica sobre como una relación tóxica con un hombre mayor desgarra la vida de una adolescente. Convertida en película por Vanessa Filho, con la autora del libro, Vanessa Springora, en calidad de coguionista, me parece otra cosa. Sé que deambulo por territorio peligroso, pues la tesis es correcta y necesaria, pero no me lo parece tanto la formulación cinematográfica de la misma.

La joven aparece al límite de una casi enfermiza timidez. Y el escritor que la manipuló física y emocionalmente, el pedófilo Gabriel Matzneff, resulta por momentos ridículo en su seguridad y maliciosa extraversión. El tono no admite dudas. No hay grises, sino un blanco mancillado y un negro profundo. El resto de los personajes tampoco están mejor tratados, caso de la madre, que acepta la situación aunque proteste de ella. No digo ni mucho menos que no fuera así, pero esto es una película, y las graduaciones dramáticas están desajustadas. Matzneff aparece como un monstruo sin matices, a veces irrisorio. Tierno, perseverante e imaginativo en el arte del amor. Así se define el crápula. Celoso, posesivo, inmoral, sin es que la moral aún sirve de algo. Es una historia terrible en la que su directora no ha encontrado el tono para hacerla además de terrible, creíble.