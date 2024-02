AS 19.30 horas de hoxe o Ateneo de Santiago ten programada na Rúa do Vilar, 19, de Compostela unha conferencia titulada «Pasados, presentes e futuros urbanos. O proxecto Compostela (etno)gráfica».

Estará impartida por Aldara Cidrás, doutora en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago. Compostela (etno)gráfica é un traballo de investigación e divulgación iniciado en 2022 grazas ao recoñecemento da Deputación da Coruña.

Partindo do estudo da gráfica comercial no casco histórico de Santiago de Compostela, achégase ao pasado da cidade e reflexiona sobre o seu futuro, atravesado pola xentrificación e a turistificación.

Os rótulos actúan no proxecto “como un dispositivo que vehicula conversas, ás veces incómodas, sobre nós mesmas e o espazo que (des)habitamos”, indican os organizadores.

Inauguración da exposición colectiva Trébedes no Centro Empresarial do Tambre

A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) inaugurará hoxe a exposición colectiva Trébedes dos pintores Ehlaba, Lola Sanz e Nietto, ás 20 horas.

A mostra poderase visitar no Centro Empresarial do Tambre ata o 22 de marzo, en horario de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas (recoméndase avisar previamente da visita no teléfono 981 55 28 50).

Coloquio sobre historiografía na Idade Media

O coloquio internacional ‘A historiografía na longa Idade Media’ desenvólvese na Sala do Profesorado da Facultade de Xeografía e Historia entre o luns e o mércores. A inauguración é hoxe as 09.00 horas.

As xornadas arrancarán cunha mesa redonda sobre a historiografía medieval nos seus temas, moderada por Antonio Huertas Morales, da Universidad Rey Juan Carlos) e durante os tres días participarán expertos de varios campus.

Alvite presenta ‘Negu Hurbilak’ en Numax

Numax retoma o ciclo Os ollos verdes, que presenta filmes non estreados en salas comerciais. Este luns proxecta Negu Hurbilak, obra do Colectivo Negu.

O filme viaxa a 2011, cando o conflito armado en Euskadi semella chegar á súa fin e unha moza tenta cruzar a fronteira. Arranca así unha obra orixinal e suxestiva que indaga no silenzo que, aínda hoxe, rodea o conflito vasco.

O pase terá lugar ás 19:55h e contará con presentación de Santiago Alvite Rueda, asesor da película.