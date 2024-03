PRESENTACIÓN El Consorcio de Santiago junto con la editorial Positivas presenta hoy a las 19.00 horas el libro Alfredo Vilas. O republicanismo irredutible do esquecido Castelar Galego de Gonzalo Vilas. La obra rescata y promueve la relevancia histórica en la política y oratoria gallega de Alfredo Vilas, de la mano del ilustrador, diseñador y humorista gráfico Gonzalo Vilas, que también es descendiente indirecto del abogado, médico y, sobre todo, orador compostelano conocido como el ‘Castelar Galego’. Al acto, en el Museo do Pobo, asistirán la alcaldesa y presidenta del Consorcio de Santiago, Goretti Sanmartín, Belén Hernández, gerente del Consorcio, y Concepción Losada, presidenta del padroado do Museo do Pobo Galego, que estarán acompañadas por Paco Macías, director de la editorial Positivas y el autor de la obra, Gonzalo Vilas.

‘Profesor Lazhar’ en el ciclo Cineduca del Ateneo de Santiago

PROYECCIÓN El Ateneo de Santiago inauguró ayer la tercera edición de la Mostra Internacional de Cine e Educación (Cineduca) con un homenaje a la pedagoga Antía Cal. Hoy comienzan las proyecciones con el filme canadiense, Profesor Lazhar (Monsieur Lazhar) de Philippe Falardeauo. Nominada a los Oscar, la película cuenta la historia de un profesor sustituto, de origen argelino, que empieza a dar clases en una escuela de primaria que acaba de sufrir una dura tragedia.

Taller literario en la Ánxel Casal

CLAUDIA HERRERO La Biblioteca Ánxel Casal cede esta tarde el espacio a la maestra, filóloga, autora e ilustradora Claudia Herrero Kaczmarek para realizar el taller literario y artístico ‘Buscando esencias’. La actividad está dirigida a 12 niñas y niños de 6 a 8 años que trabajarán sobre su cuento El hada de las esencias y elaborarán manualidades relacionadas con el tema. La adjudicación de las plazas será por riguroso orden de llegada. La cita es a las 18.30 horas.

Isabel Sánchez presenta el libro ‘Cuidarnos’

LIBRERÍA SAN PABLO Isabel Sánchez presenta hoy a las 19.00 horas en la librería San Pablo su libro Cuidarnos, en busca del equilibrio entre la autonomía y la vulnerabilidad. Tras licenciarse en Derecho, se trasladó a Roma para cursar estudios de Filosofía y Teología. En 1995 comenzó a trabajar en las oficinas centrales del Opus Dei y desde 2010 dirige el consejo de mujeres que asesora al prelado en el gobierno de esa institución católica. Con motivo de su puesto, ha visitado más de cincuenta países.